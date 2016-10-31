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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 17:10 BJT

《全球汇市》美元回升，之前因FBI重启调查希拉里邮件一事而下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0949  1.0983  -0.31  +0.82  1.0860
    美元/日圆            104.97  104.69  +0.27 -12.74  120.30
    欧元/日圆         114.92  115.03  -0.10 -11.92  130.47
    美元/瑞郎            0.9892  0.9880  +0.12  -1.26  1.0018
    英镑/美元            1.2177  1.2180  -0.02 -17.38  1.4738
    美元/加元            1.3387  1.3397  -0.07  -3.27  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7837  6.7826  +0.02  +3.28  6.5680
    澳元/美元            0.7607  0.7595  +0.16  +4.56  0.7275
    新西兰元/美元        0.7150  0.7160  -0.14  +4.76  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0834  1.0846  -0.11  -0.48  1.0886
    欧元/英镑         0.8987  0.9012  -0.28 +21.99  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8639  9.8987  -0.35  +7.56  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2571  8.2623  -0.06  -6.59  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/张明钧/侯雪萍/于春红; 审校 高琦/李春喜/张荻/艾茂林)

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