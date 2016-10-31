中国外汇：央行9月末外汇远期空头头寸大增近六成至453亿美元

路透北京10月31日 - 中国央行周一公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453.01亿美元，较上月289亿美元大扩近六成，为央行披露该数据以来首次变动，此前空头头寸连续半年持平；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为324.55亿SDR。本月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，9月空头头寸依旧为三个月至一年的期限，而多头头寸维持在零。9月末与逆回购有关的外币流入为241.38亿美元，较上月末409.56亿美元减少41.06%，以SDR计值为172.93亿SDR。

除了按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权(SDR)公布相关数据。9月美元与SDR的折算汇率为0.716428。

中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。 （完）

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