中国新债：广东下周一将发行76.97亿元专项地方债，期限五/七/10年

路透上海10月31日 - 中国广东省财政厅周一公告，将于下周一(11月7日)招标发行总额 76.9713亿元人民币的专项地方债，期限包括五、七和10年。 上述专项债中，新增债券为3.715亿元，置换债券73.2563亿元。上海新世纪资信评估投 资公司对债券评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 专项债券 五年 38.3713 11月7日下午14:00-14:40 11月8日 七年 15.5 10年 23.1 小计 76.9713 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)