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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 17:18 BJT

中国新债：广东下周一将发行76.97亿元专项地方债，期限五/七/10年

路透上海10月31日 - 中国广东省财政厅周一公告，将于下周一(11月7日)招标发行总额
76.9713亿元人民币的专项地方债，期限包括五、七和10年。
    
    上述专项债中，新增债券为3.715亿元，置换债券73.2563亿元。上海新世纪资信评估投
资公司对债券评级均为AAA。
            
    具体发行规模和招标时间如下：           
   类别    期限   规模(亿元)          招标时间          发行期
 专项债券  五年     38.3713    11月7日下午14:00-14:40  11月8日
           七年      15.5                                  
           10年      23.1                                  
           小计     76.9713                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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