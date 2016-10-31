更新版 1-台湾货币市场：月底短率未见调整，宽松情势或令月初有微调空间

* 资本适足率考量令拆出保守，但需求也低 * 超额准备显示进入月初短率有调降机会 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北10月31日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出，月底虽有资本适足率考量 令银行态度保守，但拆入需求也不高。由于银行整体资金丰沛，预料明日月初短率或有下调空间。 资金调度人士称，虽然两家大型龙头银行资金状况平平，但市场上也没听说拆借利率有因月底而上调的消 息。 〞有人资金很多，取代了我们。〞一位大型公股银行交易员说。 另一大型公股银行交易员认为，明日进入月初就没有资本适足率的问题，大量流动性的供应，可能会带动 拆款利率向下调整。 不过一大型票券商交易主管则保守地表示，由于各家银行营运状况都不算太好，会不会顺应资金情势调降 短率，还需要等到明天才知道。 本地时间 17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.580 31.639 台湾加权股价指数<.TWII 9,290.12 9,306.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.340% 0.178-0.340% --两周拆款利率区间 0.183-0.338% 0.185-0.340% **买票需求不低** 短票方面，票券商交易员指出，今日虽是月底，但因有企业法人的买票需求，使得买气与发票量都不算低 ，利率则持稳既有水准。 〞企业买家有变多，月底不受影响。〞一位票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.336%，区间在0.30-0.35%，成交金额为112.0 4亿台币；前日加权平均利率为0.339%，区间在0.32-0.35%，成交金额为129.93亿台币。 台湾央行周一发行3,776.5亿台币定存单，与今日定期存单到期金额3,751.5亿台币相较，存单到期余额增 加25亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,272.5亿台币；资金落点分别为周二1,883.5亿、周三2,541.5亿、周四1, 601.5亿、周五2,494.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为6亿台币，累计超额准备1兆3,874亿台币、加计前期1%的超额 准备为1兆5,113亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回方面，交易员表示，月底没有紧俏感觉，虽有投信例行性赎回，但因今日许多企业放假，落点 本来就少，因此早早就平帐。 他们表示，由于月底相对宽松，明日进入新月份后，会将为了跨月而调高的利率回调，或许也会有券商伺 机调降利率。 〞今天好像是月初的样子，就是松、松、松。〞一大型票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，有银行要求跨月公债RP利率做到0.30%，这些会在明天调回正常水准。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作 的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，同上日。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买 回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 林高丽)