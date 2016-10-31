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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 17:32 BJT

标题新闻：马来西亚10月棕榈油出口较前月下滑5.1%至1,295,576吨，9月出口为1,365,517吨-SGS

注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写
    
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