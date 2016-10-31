香港基金：东方汇理资产推出一支A股指数ETF，同类型产品费用最低

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月31日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理 周一在香港推出一支A股指数ETF（交易所买卖基金），经常性开支比率为同类型产品之中最低。
该支ETF--东汇A50 追踪富时中国A50指数，透过RQFII（人民币合格境外机构投资者）以及沪港通等机制投资于A股，以实物复制指数，预计经常性开支为每年0.48%，低于市面上同类型产品平均的1.03%。
东方汇理ETF、指数及Smart Beta法国及卢森堡销售主管Gaetan Delculee在记者会上称，该ETF费用为全港最低，主要因素是东方汇理管理的资产规模庞大，使之拥有较强的议价能力，能够争取成本效益。
截至今年9月，东方汇理管理的环球资产超过1兆（万亿）美元，旗下的ETF、指数及Smart Beta业务管理总资产达640亿美元。
虽然人民币在过去数星期加快贬值，但东方汇理亚太区（日本除外）股票首席投资总监何启贤指出，汇率是投资者考虑投资中国的因素之一，但不是全部因素，因为从最近三个月大中华市场录得资金净流入的情况来看，中国市场还有其他吸引力。
他说，“中国于2008-2010年将人民币与美元挂钩在6.82，相信这个水平得到支持，加上人民币加入SDR后国际化步伐加快，我不担心人民币的贬值幅度和步伐。”
他并称，中国经济已经稳定下来，明年GDP增速略低于今年但不是大幅调整，而中国内地股市正在整固并已脱离底部，未来城市化发展将带动经济可持续增长，企业盈利前景可望得到改善，目前A股的市盈率与股本回报率相对吸引，是环球投资者分散资产配置的理想选择。
而在各个板块之中，他最看好银行、保险和互联网。他说，大多数投资者预期内银股短期缺乏盈利增长动力，但他认为，明年银行的净息差与信贷成本可以回稳，令盈利重拾增长动力。
“在低息环境下，未来数年投资者的主要策略仍是追求收入分配/高股息收益，故以内银股0.7倍市帐率、6倍市盈率以及5%股息收益率来说，具有吸引力。”他说。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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