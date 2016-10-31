台湾金融：金管会今日办理朝阳人寿公开标售，决标结果无人得标

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月31日 - 台湾金管会周一表示，今日办理朝阳人寿公开标售案，决标结果无人得标。
金管会强调，本次标售因未有具体结果，将由安定基金持续接管，并正常营运，保户权益仍依保险契约约定内容不受影响，已责成接管人尽速规划研议后续处理策略及因应方案，以依法维护保户及员工权益。
金管会自今年1月底接管朝阳人寿，并委托保险安定基金担任接管人以来，为保障保户权益及稳定金融秩序，及在减少处理成本、维护保户等原则下，积极规划办理朝阳人寿资产、负债及营业概括让与公开标售案。 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。