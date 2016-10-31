台湾金融：金管会今日办理朝阳人寿公开标售，决标结果无人得标

金管会强调，本次标售因未有具体结果，将由安定基金持续接管，并正常营运，保户权益仍依保险契约约定内容不受影响，已责成接管人尽速规划研议后续处理策略及因应方案，以依法维护保户及员工权益。

金管会自今年1月底接管朝阳人寿，并委托保险安定基金担任接管人以来，为保障保户权益及稳定金融秩序，及在减少处理成本、维护保户等原则下，积极规划办理朝阳人寿资产、负债及营业概括让与公开标售案。 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)