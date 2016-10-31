中国经济：推动全民节水，严重缺水地区严控新上扩建高耗水项目--发改委

路透北京10月31日 - 中国国家发展和改革委员会周一称，在生态脆弱地区、严重缺水地区、地下水超采地区，实行负面清单管理，严控新上或扩建高耗水、高污染项目。推动高耗水行业沿江、沿海布局，并向工业园区集中。

周一刊登在发改委网站的“全民节水行动计划”并称，拟到2020年，规模以上企业工业用水重复利用率达到91%以上，万元工业增加值用水量下降到48立方米以下。

同时要加快推进水价改革。深入推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，建立精准补贴和节水奖励机制。严格执行非居民用水超定额、超计划累进加价和特殊行业用水水价政策，全面落实居民用水阶梯水价政策，完善适时调整机制，健全农村生活用水价格管理机制。

到2020年，全国城市建成区20%以上面积达到海绵城市建设目标要求。对受损失修、材质落后和使用年限超过50年的供水管网进行改造。到2020年，在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内。

计划要求，到2020年缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。2018年起大型新建公共建筑和政府投资的住宅建筑应安装建筑中水设施。

计划并要求，加快大中型灌排骨干工程建设与配套改造，到2020年，完成大型灌区和重点中型灌区续建配套与节水改造规划任务，全国节水灌溉工程面积达到7亿亩左右。（完）

欲览详情，请点选中国国家发改委网站：here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)