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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 10:38 BJT

中国信用债：10月共有14只短融、中票等取消或推迟发行，合计95.9亿元

路透上海11月1日 - 据路透不完全统计，10月中国信用债市场有14只短融、超短融和中
票等取消或推迟发行，总额共计95.9亿元人民币，其中绝大部分集中于月末；取消发行规模
较9月有所减少，只数则略有增多。

    以下为10月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网
和中国债券信息网)       
   公告日               发行人名称              债券类别   计划发行规模(亿
                                                                 元)
 10/31       宏润建设集团股份有限公司          中期票据                   4
 10/28       泰州华信药业投资有限公司          中期票据                  10
 10/28       中国建筑一局（集团）有限公司      超短融                     4
 10/28       无锡市建设发展投资有限公司        短融                      10
 10/27       云南世博旅游控股集团有限公司      中期票据                 3.9
 10/27       昆山国创投资集团有限公司          超短融                     5
 10/27       烟台港股份有限公司                超短融                     6
 10/27       致达控股集团有限公司              中期票据                   5
 10/27       漳州市九龙江集团有限公司          超短融                     6
 10/26       镇江城市建设产业集团有限公司      超短融                    10
 10/26       重庆建工集团股份有限公司          中期票据                  10
 10/26       浪潮电子信息产业股份有限公司      超短融                     5
 10/21       三一集团有限公司                  中期票据                  15
 10/14       安徽淮海实业发展集团有限公司      中期票据                   2
                           合计                                        95.9
    9月中国信用债市场有11只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计100.5亿元
，取消发行规模和只数均较8月有所减少。 (完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)

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