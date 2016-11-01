中国信用债：10月共有14只短融、中票等取消或推迟发行，合计95.9亿元

路透上海11月1日 - 据路透不完全统计，10月中国信用债市场有14只短融、超短融和中 票等取消或推迟发行，总额共计95.9亿元人民币，其中绝大部分集中于月末；取消发行规模 较9月有所减少，只数则略有增多。 以下为10月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网 和中国债券信息网) 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模(亿 元) 10/31 宏润建设集团股份有限公司 中期票据 4 10/28 泰州华信药业投资有限公司 中期票据 10 10/28 中国建筑一局（集团）有限公司 超短融 4 10/28 无锡市建设发展投资有限公司 短融 10 10/27 云南世博旅游控股集团有限公司 中期票据 3.9 10/27 昆山国创投资集团有限公司 超短融 5 10/27 烟台港股份有限公司 超短融 6 10/27 致达控股集团有限公司 中期票据 5 10/27 漳州市九龙江集团有限公司 超短融 6 10/26 镇江城市建设产业集团有限公司 超短融 10 10/26 重庆建工集团股份有限公司 中期票据 10 10/26 浪潮电子信息产业股份有限公司 超短融 5 10/21 三一集团有限公司 中期票据 15 10/14 安徽淮海实业发展集团有限公司 中期票据 2 合计 95.9 9月中国信用债市场有11只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计100.5亿元 ，取消发行规模和只数均较8月有所减少。 (完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)