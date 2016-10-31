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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 18:34 BJT

东南亚股市：大致收平，油价、美国大选和升息的不确定性压制人气

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.49    -2.35   -0.64   +9.82   332.82
    新加坡                     2813.87    -2.39   -0.08   -2.39  2882.73
    马来西亚                  1672.46     2.19   +0.13   -1.18  1692.51
    泰国                      1495.72     1.28   +0.09  +16.13  1288.02
    印尼                      5422.54    12.27   +0.23  +18.06  4593.01
    越南                        675.80    -6.45   -0.95  +16.71   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/侯雪苹；审校 于春红/王洋)

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