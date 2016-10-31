中国经济：中国债务风险总体可控，需警惕企业债务增长过快--副财长

路透北京10月31日 - 中国财政部副部长朱光耀周一称，中国债务总体风险可控但挑战仍存，但需要警惕企业债务增长过快等问题。

新华社报导，朱光耀在全国会计领军（后备）人才第一次联合集训上的讲话称，单从政府债务看，无论是IMF还是NFID(中国国家金融与发展实验室)公布的数据，显示中央政府和地方政府总的债务率均不超过40%，其中还包括部分从地方融资平台转化过来的债务，总体比例是合理的。

他指出，IMF披露的2015年中国非金融部门债务总额为153.4万亿元人民币，债务率为220.4%；而NFID对外披露的这一数值为154.3万亿元人民币，占比为227.92%，两者的总量基本一致，占比的差异主要来自统计方法的不同。

数据同时显示，IMF和NFID在中央政府债务、家庭债务和公司债务等类别债务的统计上基本一致。而在地方债务方面，地方政府和地方融资平台的合计债务总量也非常接近，IMF为28.2万亿元，而NFID为27.8万亿元，只是在结构上略有不同。

“这些公开的数据真实地反映出我国债务风险是完全可控的。当然，挑战也同时存在，例如近期企业债务增长过快的现象，需要加以重视和警惕。”他称。

他并表示，政府已经采取了多项措施来防范、化解企业债务风险，尤其是国有企业债务。一方面已经发布了债转股的相关政策，明确了方法，严格按照市场原则来处理过快增长的债务；另一方面，已经由发改委牵头建立了部级联席会议，正在积极有序的处理企业杠杆问题。

“现在的步骤和进程都是非常清晰的，在去产能的过程中依照市场原则推进兼并重组，并通过法律手段落实破产清算，同时加快去除僵尸企业，这些举措对于我国经济的健康和可持续发展具有重要意义。”朱光耀称。

中国国务院此前就降低企业杠杆率发布意见称，将有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。