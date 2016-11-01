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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：月底短率未见调整，宽松情势或令月初有微调空间

* 资本适足率考量令拆出保守，但需求也低
    * 超额准备显示进入月初短率有调降机会

     记者 董永年
    路透台北10月31日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出，月底虽有资本适足率考量
令银行态度保守，但拆入需求也不高。由于银行整体资金丰沛，预料明日月初短率或有下调空间。
    
    资金调度人士称，虽然两家大型龙头银行资金状况平平，但市场上也没听说拆借利率有因月底而上调的消
息。
        
    〞有人资金很多，取代了我们。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    另一大型公股银行交易员认为，明日进入月初就没有资本适足率的问题，大量流动性的供应，可能会带动
拆款利率向下调整。
    
    不过一大型票券商交易主管则保守地表示，由于各家银行营运状况都不算太好，会不会顺应资金情势调降
短率，还需要等到明天才知道。
    
 本地时间  17:37               今日报价             上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.178%               0.176%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.176-0.200%         0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间        0.176-0.340%         0.178-0.340% 
   --两周拆款利率区间        0.183-0.338%         0.185-0.340%
    
    **买票需求不低**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日虽是月底，但因有企业法人的买票需求，使得买气与发票量都不算低
，利率则持稳既有水准。
    
    〞企业买家有变多，月底不受影响。〞一位票券商交易员说。       
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。
      
   据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.336%，区间在0.30-0.35%，成交金额为112.0
4亿台币；前日加权平均利率为0.339%，区间在0.32-0.35%，成交金额为129.93亿台币。

    台湾央行周一发行3,776.5亿台币定存单，与今日定期存单到期金额3,751.5亿台币相较，存单到期余额增
加25亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,272.5亿台币；资金落点分别为周二1,883.5亿、周三2,541.5亿、周四1,
601.5亿、周五2,494.5亿台币。

    拆款中心资料 显示，周一超额准备为6亿台币，累计超额准备1兆3,874亿台币、加计前期1%的超额
准备为1兆5,113亿台币。
    
    
    **RP利率平稳**
    
    债券附买回方面，交易员表示，月底没有紧俏感觉，虽有投信例行性赎回，但因今日许多企业放假，落点
本来就少，因此早早就平帐。
    
    他们表示，由于月底相对宽松，明日进入新月份后，会将为了跨月而调高的利率回调，或许也会有券商伺
机调降利率。     
    
    〞今天好像是月初的样子，就是松、松、松。〞一大型票券商交易员说。    
    
    另一证券商交易员则称，有银行要求跨月公债RP利率做到0.30%，这些会在明天调回正常水准。
          
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作
的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，同上日。
   
    大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买
回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完)

 (审校 林高丽)

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