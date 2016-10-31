国际油市：亚洲燃料油现货升水及黏度价差跳涨，因沥青稀释油供应吃紧

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月31日 - 亚洲380-cst及180-cst燃料油的现货价差及近月黏度价差周一跳涨至数月高位，交易商称，因沥青稀释油供应吃紧继续令市场承压。
沥青稀释油与重质燃料油混合可用于降低其黏度，以满足终端用户规格。
“沥青稀释油略有吃紧现象已持续约一个月，但重质(燃料)油的充裕状况已越来越明显，”另一位驻新加坡的交易员称。
180-cst燃料油较新加坡报价的现货升水FO180-SIN-DIF周一扩大0.56美元至每吨2.59美元，为6月6日触及每吨3.50美元以来最高水准。
同样地，380-cst燃料油现货较新加坡报价的升水FO380-SIN-DIF较前一交易日扩大0.33美元至每吨1.41美元。
在纸货市场中，11月黏度价差 升至每吨8美元，创逾一年最高。
交易商称，近月跨月价差亦上升，因应合规格船货的匮乏情况。
180-cst燃料油11/12月跨月价格 周一涨0.75美元，较新加坡报价每吨升水1.75美元，创七周高位。
380-cst燃料油11/12月跨月价格 较前一交易日涨0.5美元，较新加坡报价每吨升水1.25美元，创五周高点。
新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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