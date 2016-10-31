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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 19:39 BJT

国际油市：亚洲柴油市场交易活动放缓，新加坡现货市场无交易达成

路透新加坡10月31日 - 贸易消息人士称，新加坡柴油市场活动周一放缓，一改近几周交易频频局面，今日无交易达成。

他们并称，亚洲柴油裂解价差略有下滑，但基本持稳。

一位行业消息人士称，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)标购14.4万吨船期11月至明年1月的煤油，可能已收到最低报价，报价来自Litasco，较中东报价每桶升水约6-6.50美元。

此消息人士并称，该组织在寻求198.9万吨船期明年1-12月500ppm含硫柴油招标中，也收到来自Litasco的最低报价，较中东报价每桶升水约4.90美元。

该消息人士称，第二低的报价来自GS Caltex。

这一点尚不能立即和相关公司确认。

贸易商周一称，Bahrain Petroleum求售一批船期12月的超低含硫量柴油。

贸易商称，埃及求购至多18.1万吨12月交付的柴油，为柴油裂解价差提供支撑。

新加坡现货市场上没有柴油交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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