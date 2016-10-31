马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因月度出口下滑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透吉隆坡10月31日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌，一定程度上受月度出口数据下滑影响。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌0.86%，收报每吨2,764马币(林吉特)。合约成交量为30,060口，每口25吨。
一位吉隆坡的交易员表示，棕榈油合约下跌的是因为出口数据下滑，且全球植物油市场没有实质性的引领因素。
“市场在追踪公布的数据，数据还是符合预期的。也有一些获利了结，因市场对近期高位进行部分修正，”他表示。
一直到上周，指标棕榈油合约连涨了三周。
船货验证机构Intertek Testing Services周一称，马来西亚10月1-31日棕榈油出口较前月下降6.4%至1,288,894吨。
另一位交易员表示，交投呈现区间震荡的走势，因马币走弱抵消了出口数据下滑的影响。
大商所1月豆油合约 至多下跌0.86%，1月棕榈油合约 至多下跌0.67%。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌幅度达0.7%。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油倾向于再度测试阻力位2,822马币，若突破则将升至下一道阻力位2,852马币。
他还表示，支撑位在2,753马币，若跌破该水准则可能进一步跌至2,729马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 汪红英)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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