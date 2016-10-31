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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 21:43 BJT

美国热股：阿里巴巴重组媒体和娱乐业务，盘初上涨逾1%

路透10月31日 - 阿里巴巴集团控股 周一表示，已重组媒体和娱乐业务，将之组建成一个由阿里移动事业群总裁俞永福领导的集团。还表示计划创建一只附属投资基金，募资逾100亿元人民币(14.8亿美元)的资金。

阿里巴巴周五收报101.93美元，周一盘初上涨1.2%，报103.15美元。(完) (编译 刘秀红；审校 母红)

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