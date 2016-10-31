金属期市：期锌升至五年高位，因供应收紧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 嘉能可称，关闭Mount Isa的Black Star锌矿
* 期铝触及15个月高位，期锡触及两年高点
路透伦敦10月31日 - 期锌周一升至五年最高水准，因预期供应将继续紧张，此前嘉能可称，关闭在澳洲的一个矿场。
嘉能可周一发表声明称，对澳洲昆士兰州Mount Isa矿区的Black Star露天矿进行维护保养，该矿的现有储量已被完全开采。
伦敦金属交易所(LME)期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,457.50美元，升2.5%，盘中触及2011年8月来最高2,479.50美元。
锌是今年表现最好的工业金属之一，因供应短缺和锌精矿供应紧张。
“铝价急升，嘉能可关闭Black Star露天矿，炼焦煤和铁矿石持续坚挺等因素加起来，令在2,420美元上方的止损单被触动，引发新的买入动能，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说。
“尽管成交相当强劲，但今日的走势很可能是因LME年会开幕被放大，大部份市场人士都因出席该活动而离场。”
高盛在上周报告中写道，预计未来六至九个月，锌将跑赢铝和铜。
期铝周一触及15个月高位，市场在消化最大生产国中国能源和和原材料价格攀升，导致生产成本不断上涨。
LME期铝 收涨1%，报1,735美元，盘中触及去年7月来最高1,737美元。
期铜 收涨0.2%，报4,852美元，稍早触及三周高位4,878美元。
分析师表示，铜价受到中国经济刺激举措支撑。
期铅 收盘几无变动，报2,065美元。期锡 收涨0.2%，报20,700美元。期镍 收升0.5%，报10,480美元。
期锡稍早触及2014年9月来最高20,745美元，因担心供应短缺和LME库存低。(完)
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