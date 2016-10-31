金属期市：期锌升至五年高位，因供应收紧

* 嘉能可称，关闭Mount Isa的Black Star锌矿

* 期铝触及15个月高位，期锡触及两年高点

路透伦敦10月31日 - 期锌周一升至五年最高水准，因预期供应将继续紧张，此前嘉能可称，关闭在澳洲的一个矿场。

嘉能可周一发表声明称，对澳洲昆士兰州Mount Isa矿区的Black Star露天矿进行维护保养，该矿的现有储量已被完全开采。

伦敦金属交易所(LME)期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,457.50美元，升2.5%，盘中触及2011年8月来最高2,479.50美元。

锌是今年表现最好的工业金属之一，因供应短缺和锌精矿供应紧张。

“铝价急升，嘉能可关闭Black Star露天矿，炼焦煤和铁矿石持续坚挺等因素加起来，令在2,420美元上方的止损单被触动，引发新的买入动能，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“尽管成交相当强劲，但今日的走势很可能是因LME年会开幕被放大，大部份市场人士都因出席该活动而离场。”

高盛在上周报告中写道，预计未来六至九个月，锌将跑赢铝和铜。

期铝周一触及15个月高位，市场在消化最大生产国中国能源和和原材料价格攀升，导致生产成本不断上涨。

LME期铝 收涨1%，报1,735美元，盘中触及去年7月来最高1,737美元。

期铜 收涨0.2%，报4,852美元，稍早触及三周高位4,878美元。

分析师表示，铜价受到中国经济刺激举措支撑。

期铅 收盘几无变动，报2,065美元。期锡 收涨0.2%，报20,700美元。期镍 收升0.5%，报10,480美元。