更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，因担心FBI重启希拉里“邮件门”调查

* 对美国政治不确定性的担忧重燃，拖累美元下跌 * 10月美元指数势将创下近一年来最佳月度表现 * 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称将把任期延长一年 (新增文末收盘表格) 路透纽约10月31日 - 美元兑一篮子主要货币周一几无变动，回吐稍早录得的涨幅，因 市场再度担忧，美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调 查，将对美国大选造成怎样的影响。 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼决定延长任期。 分析师表示，市场担心共和党候选人特朗普可能在11月8日美国总统选举中胜出，拖累 美元兑欧元、日圆和瑞郎回吐最初录得的大部分涨幅。 周五FBI宣布，对与希拉里“邮件门”事件相关的更多邮件展开调查，这拖累美元下跌 ，因为市场认为，希拉里当选后美国的政策将保持不变；而如果共和党总统候选人特朗普获 胜，将会导致美国外交政策、国际贸易协定和国内经济的不确定性增加。 “大家都在留意选举民调，看看希拉里当选的共识是否仍未改变，”花旗集团G10外汇 策略部门全球主管Steven Englander说。 分析师表示，如果特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。根 据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计12月加息的机率约为78%。 “如果因民主党胜出的可能性逆转，导致市场波动或引发不确定性，美联储将可能按兵 不动，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。 美元指数 基本持平，报98.373，稍早上升最多0.4%。 本月，美元指数可望上涨约3%，可能录得近一年来最佳月度表现。欧元兑美元 基 本持平，报1.0978美元。10月欧元势将下跌约2.3%，将为五个月来表现最差的一个月。 美元兑日圆 升0.1%，报104.84日圆，10月升幅可望达到3.5%，创五个月来最佳月 度表现。 英镑兑美元 升0.4%，报1.2238美元，之前，英国央行总裁卡尼称，将在任期届 满后将再延长一年，留任至2019年6月底。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0979 1.0983 -0.04 +1.10 1.0860 美元/日圆 104.81 104.69 +0.11 -12.88 120.30 欧元/日圆 115.08 115.03 +0.04 -11.80 130.47 美元/瑞郎 0.9889 0.9880 +0.09 -1.29 1.0018 英镑/美元 1.2242 1.2180 +0.51 -16.94 1.4738 美元/加元 1.3408 1.3397 +0.08 -3.11 1.3839 美元/离岸人民币 6.7771 6.7826 -0.08 +3.18 6.5680 澳元/美元 0.7609 0.7595 +0.18 +4.59 0.7275 欧元/瑞郎 1.0858 1.0846 +0.11 -0.26 1.0886 欧元/英镑 0.8965 0.9012 -0.52 +21.69 0.7367 新西兰元/美元 0.7148 0.7160 -0.17 +4.73 0.6825 美元/挪威克朗 8.2556 8.2623 -0.08 -6.61 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0655 9.0775 -0.13 -5.58 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0306 9.0116 +0.21 +6.92 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.9151 9.8987 +0.17 +8.12 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)