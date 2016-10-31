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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 06:26 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元回吐涨幅，因担心FBI重启希拉里“邮件门”调查

* 对美国政治不确定性的担忧重燃，拖累美元下跌
    * 10月美元指数势将创下近一年来最佳月度表现
    * 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称将把任期延长一年

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约10月31日 - 美元兑一篮子主要货币周一几无变动，回吐稍早录得的涨幅，因
市场再度担忧，美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调
查，将对美国大选造成怎样的影响。
    
    英镑上涨，因英国央行总裁卡尼决定延长任期。
    
    分析师表示，市场担心共和党候选人特朗普可能在11月8日美国总统选举中胜出，拖累
美元兑欧元、日圆和瑞郎回吐最初录得的大部分涨幅。
    
    周五FBI宣布，对与希拉里“邮件门”事件相关的更多邮件展开调查，这拖累美元下跌
，因为市场认为，希拉里当选后美国的政策将保持不变；而如果共和党总统候选人特朗普获
胜，将会导致美国外交政策、国际贸易协定和国内经济的不确定性增加。
    
    “大家都在留意选举民调，看看希拉里当选的共识是否仍未改变，”花旗集团G10外汇
策略部门全球主管Steven Englander说。
    
    分析师表示，如果特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。根
据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计12月加息的机率约为78%。
    
    “如果因民主党胜出的可能性逆转，导致市场波动或引发不确定性，美联储将可能按兵
不动，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。
    
    美元指数 基本持平，报98.373，稍早上升最多0.4%。
    
    本月，美元指数可望上涨约3%，可能录得近一年来最佳月度表现。欧元兑美元 基
本持平，报1.0978美元。10月欧元势将下跌约2.3%，将为五个月来表现最差的一个月。
    
    美元兑日圆 升0.1%，报104.84日圆，10月升幅可望达到3.5%，创五个月来最佳月
度表现。
    
    英镑兑美元 升0.4%，报1.2238美元，之前，英国央行总裁卡尼称，将在任期届
满后将再延长一年，留任至2019年6月底。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0979   1.0983   -0.04   +1.10   1.0860
    美元/日圆            104.81   104.69   +0.11  -12.88   120.30
    欧元/日圆         115.08   115.03   +0.04  -11.80   130.47
    美元/瑞郎            0.9889   0.9880   +0.09   -1.29   1.0018
    英镑/美元            1.2242   1.2180   +0.51  -16.94   1.4738
    美元/加元            1.3408   1.3397   +0.08   -3.11   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7771   6.7826   -0.08   +3.18   6.5680
    澳元/美元            0.7609   0.7595   +0.18   +4.59   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0858   1.0846   +0.11   -0.26   1.0886
    欧元/英镑         0.8965   0.9012   -0.52  +21.69   0.7367
    新西兰元/美元        0.7148   0.7160   -0.17   +4.73   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2556   8.2623   -0.08   -6.61   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0655   9.0775   -0.13   -5.58   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0306   9.0116   +0.21   +6.92   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.9151   9.8987   +0.17   +8.12   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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