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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.69    -0.24    -0.24   4797138
    京东                25.95    +0.05    +0.19   5344674
    新浪              72.14    -3.30    -4.37   1333129
    搜狐              37.43    -0.29    -0.77    350921
    网易             256.99    -7.98    -3.01   1121784
    百度             176.86    -2.73    -1.52   3268613
    
    台湾
    台湾积体电路       31.10    +0.33    +1.07    859908
    联电                1.90    +0.03    +1.60    134750
    日月光              5.85    +0.05    +0.86    158858
    硅品精密           7.49    +0.16    +2.18    130659
    和信超媒体         2.57    +0.02    +0.59     10490
    友达                3.78    -0.02    -0.53    124820
    中华电信           34.15    -0.39    -1.13    100816
    台湾国际航电      48.36    +0.49    +1.02    865644
    
    香港
    中国移动           57.43    +0.47    +0.83    245664
    中国联通           11.72    +0.00    +0.00     52066
    中国电信           51.55    -0.22    -0.43     12001
    中芯国际            6.04    -0.01    -0.17     12503
    电讯盈科         6.06    +0.05    +0.83      3478
    (完)

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