日韩经济指标预测--11月1日-11月8日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日当周 11月1日(二) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -3.3% -5.9% 进口(较上年同期) -4.6% -1.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差69 0030 日本日经/Markit制造业PMI 10月 -- 51.7 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 47.6 11月2日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 43.0 2100 韩国外汇储备(亿日圆) 10月 -- 3,777.7 11月3日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,736 外资投资日本股票(亿日圆) 买超853 11月4日(五) 暂无重要经济数据。 11月5日(六) 暂无重要经济数据。 11月7日当周 11月7日(一) 0000 日本加班工资 9月 -- -1.9% 2350 日本外汇储备(亿日圆) 10月 -- 12,601 11月8日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1% 领先指标(较前月) 9月 -- 1.2% 2300 韩国失业率 10月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 10月 -- 2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 9月 -- 盈余20,008 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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