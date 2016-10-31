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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 07:26 BJT

修正-****澳新经济指标预测--11月1日-11月8日****

(内文11月1日澳洲央行利率决定预估值应为“1.5%”，非“+1.5%”)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值        

    10月31日当周  
    
    11月1日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                          11月       1.5%          1.5%
    2145 新西兰HLFS失业率                         第三季       --           5.1%
               HLFS就业增长(较前季)                            --          +2.4%
               HLFS就业参与率                                  --          69.7% 
    
    11月2日(三)
    0030 澳洲建筑许可                               9月      -3.0%         -1.8%
             民间住宅建筑许可                                  --          -1.3%
    2230 澳洲AIG服务业指数                         10月        --           48.9
    
    11月3日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            9月    逆差17.0      逆差20.1
                       进口                                    --           持平
                       出口                                    --           持平
    
    11月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      9月       +0.4%         +0.4%
    0030 澳洲零售贸易(较前季)                     第三季     +0.4%         +0.4% 
    

    11月7日当周
    
    11月6日(日)
    
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         10月        --           51.4
    
    11月7日(一)
    
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                       10月        --          -0.3%
    
    11月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       10月        --            正8
                企业信心指数                       10月        --            正6
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              10月        --          +1.9%
                             (较上年同期)                      --          +6.1%
    
    11月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                        11月        --          +1.1%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 王琛；审校 郑茵)

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