修正-****澳新经济指标预测--11月1日-11月8日****

(内文11月1日澳洲央行利率决定预估值应为“1.5%”，非“+1.5%”) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日当周 11月1日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5% 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.1% HLFS就业增长(较前季) -- +2.4% HLFS就业参与率 -- 69.7% 11月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 9月 -3.0% -1.8% 民间住宅建筑许可 -- -1.3% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 48.9 11月3日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差17.0 逆差20.1 进口 -- 持平 出口 -- 持平 11月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第三季 +0.4% +0.4% 11月7日当周 11月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.4 11月7日(一) 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 10月 -- -0.3% 11月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正8 企业信心指数 10月 -- 正6 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +1.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王琛；审校 郑茵)