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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 07:42 BJT

《汇市简讯》美元/亚洲除日本货币持稳，关注澳洲央行会议及中国PMI

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    * 美元/亚洲除日本货币基本持平，有月底流动，并面临事件风险
    * 美国数据好坏不一，关注美国大选、美国联邦公开市场委员会(FOM
C)周三会议，及周五美国非农就业数据
    * 油价下滑，因对OPEC落实减产计划的能力存疑，大宗商品涨跌互现
，黄金持稳
    * 日间关注澳洲央行(料按兵不动)及中国10月采购经理人指数(PMI)
数据(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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