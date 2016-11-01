企业并购：黑石将以61亿美元收购医护服务外包提供商TeamHealth

路透10月31日 - 美国医护服务外包提供商TeamHealth Holdings 周一宣布，美国私人直接投资公司黑石集团 将以61亿美元收购TeamHealth，帮助公司在一波整合潮中更好地应对价格压力。

自2月以来，TeamHealth成为激进投资者Jana Partners LLC的目标，当时Jana披露持有TeamHealth 8%的股份。TeamHealth表示，Jana已经同意投票支持黑石收购交易。

黑石收购出价为每股43.50美元，较10月3日TeamHealth收盘价溢价33%。10月3日是TeamHealth并购谈判的消息浮现之前的最后一个交易日。

TeamHealth周一收高16.4%至42.85美元，黑石跌1.8%至25.03美元。

这笔交易将于2017年第一季完成。不到两个月之前，TeamHealth刚刚任命行业资深人士Leif Murphy接替退休的Michael Snow，担任执行长。

美国医疗服务行业一直在快速整合，以因应奥巴马总统平价医疗法案导致的行政成本上升，并希望藉此向医院提供更广泛的服务。

TeamHealth向医院和医护组织提供急诊、麻醉和门诊等外包服务，截至6月30日该公司未偿债务为24.7亿美元。(完)