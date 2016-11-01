金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.18%，报905.09点
中国股市：沪综指小幅收跌，避险情绪升温多空围绕3,100点展开争夺
中国汇市：美指调整人民币反弹收升，但逢低购汇盘料阻续涨空间
香港股市：结束三个月连涨局面，受美国大选不确定性和升息担忧拖累
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巴西股市：上涨，因拉美以市值计最大银行Itaú Unibanco Holding SA公布第三季获利远高于分析师预期。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.96%，报64,924.515点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1890/00，上日收报3.1950/65
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南非股市：针对财长戈尔丹的指控被撤回的消息，激励银行股指数 跳涨。但收盘时，指标Top-40指数 收盘跌0.65%，报44,019.39点；大盘综合指数 收盘跌0.41%，报50,590.08点。
南非汇市：兰特升逾2%近五周高位，此前针对财长戈尔丹的指控被撤回
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印度股汇市因假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌0.35%，报988.740点。MSCI明晟俄罗斯指数 收盘涨0.05%，报514.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.56%，报63.375；卢布兑欧元 贬值0.57%，报69.625。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。