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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:12 BJT

金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

路透11月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.18%，报905.09点

中国股市：沪综指小幅收跌，避险情绪升温多空围绕3,100点展开争夺

中国汇市：美指调整人民币反弹收升，但逢低购汇盘料阻续涨空间

香港股市：结束三个月连涨局面，受美国大选不确定性和升息担忧拖累

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巴西股市：上涨，因拉美以市值计最大银行Itaú Unibanco Holding SA公布第三季获利远高于分析师预期。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.96%，报64,924.515点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1890/00，上日收报3.1950/65

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南非股市：针对财长戈尔丹的指控被撤回的消息，激励银行股指数 跳涨。但收盘时，指标Top-40指数 收盘跌0.65%，报44,019.39点；大盘综合指数 收盘跌0.41%，报50,590.08点。

南非汇市：兰特升逾2%近五周高位，此前针对财长戈尔丹的指控被撤回

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印度股汇市因假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌0.35%，报988.740点。MSCI明晟俄罗斯指数 收盘涨0.05%，报514.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.56%，报63.375；卢布兑欧元 贬值0.57%，报69.625。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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