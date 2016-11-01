《中国报摘》--中国证券报11月1日

* 头版头条:

--中国上市公司三季报披露落幕，外汇管理局A股“三剑客”持股路径再次显现。根据三季报信息，梧桐树投资平台有限责任公司及其旗下的北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司现身12家上市公司的前十大流通股股东名单。“三剑客”持仓情况较半年报发生较大变化，而在持仓偏好方面，梧桐树锁定银行业，坤藤偏爱地产股。

* 其他:

--沪深交易所党委召开中心组扩大学习会，认真学习党的十八届六中全会精神；上交所表示将积极配合供给侧结构性改革，全力支持实体经济发展；深交所表示将推进市场双向开放，确保深港通年内平稳顺利开通。

--近日，天风证券完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券--“16清新绿色债”的承销发行。该期债发行规模10.9亿元，期限5年，发行票面利率为3.70%，全场认购倍数3.5倍。

--大智慧 公告称，收到上交所问询函，要求公司就拟转让全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司70%股权一事，结合公司目前的发展战略和竞争力等，补充说明出售大智慧财汇股权原因，及是否会对公司持续经营、核心业务和技术等带来重大影响。