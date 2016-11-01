《中国报摘》--中国证券报11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--中国上市公司三季报披露落幕，外汇管理局A股“三剑客”持股路径再次显现。根据三季报信息，梧桐树投资平台有限责任公司及其旗下的北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司现身12家上市公司的前十大流通股股东名单。“三剑客”持仓情况较半年报发生较大变化，而在持仓偏好方面，梧桐树锁定银行业，坤藤偏爱地产股。
* 其他:
--沪深交易所党委召开中心组扩大学习会，认真学习党的十八届六中全会精神；上交所表示将积极配合供给侧结构性改革，全力支持实体经济发展；深交所表示将推进市场双向开放，确保深港通年内平稳顺利开通。
--近日，天风证券完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券--“16清新绿色债”的承销发行。该期债发行规模10.9亿元，期限5年，发行票面利率为3.70%，全场认购倍数3.5倍。
--大智慧 公告称，收到上交所问询函，要求公司就拟转让全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司70%股权一事，结合公司目前的发展战略和竞争力等，补充说明出售大智慧财汇股权原因，及是否会对公司持续经营、核心业务和技术等带来重大影响。
--A股市场上规模最大的军工上市公司--中国重工 公告，首艘国产航母由其全资子公司大连船舶重工集团有限公司承建。这是中国重工首度表示承建航母。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。