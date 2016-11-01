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货币新闻 | 2016年 11月 1日 星期二 08:23 BJT

标题新闻：希拉里支持率领先特朗普5个百分点，自上周FBI披露最新电邮事件后仅小跌--民调

注：此为汤森/益索普民调

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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