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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报11月1日

**头版头条**

--人民币贬值及内地楼市调控两大关键因素，加速北水南下，过去一年人民币贬值6%，资金明显流入港楼，9月买家印花税成交创14个月新高，分析料内地客入市情况仍会持续。

**其他**

--星展（香港）行政总裁庞华毅表示，收购澳新业务将增加本地财富管理业务的管理规模390亿港元，预期明年有望贡献集团收入2亿坡元，三年内预期股本回报率超过15%。

--阿里巴巴 首席执行官张勇宣布，成立阿里巴巴文化娱乐集团，并筹建大文娱产业基金，规模逾100亿元人民币。

--香港金融管理局总裁陈德霖在网志汇思撰文指，企业除了开设银行户口难，原来维持户口亦不易，因部分银行僵化处理尽职调查，大鱼和鱼仔一网打尽，未达到风险为本的监管要求，亦不符合普及金融的精神。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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