《香港报摘》--经济日报11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--人民币贬值及内地楼市调控两大关键因素，加速北水南下，过去一年人民币贬值6%，资金明显流入港楼，9月买家印花税成交创14个月新高，分析料内地客入市情况仍会持续。
**其他**
--星展（香港）行政总裁庞华毅表示，收购澳新业务将增加本地财富管理业务的管理规模390亿港元，预期明年有望贡献集团收入2亿坡元，三年内预期股本回报率超过15%。
--阿里巴巴 首席执行官张勇宣布，成立阿里巴巴文化娱乐集团，并筹建大文娱产业基金，规模逾100亿元人民币。
--香港金融管理局总裁陈德霖在网志汇思撰文指，企业除了开设银行户口难，原来维持户口亦不易，因部分银行僵化处理尽职调查，大鱼和鱼仔一网打尽，未达到风险为本的监管要求，亦不符合普及金融的精神。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。