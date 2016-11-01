《香港报摘》--经济日报11月1日

--人民币贬值及内地楼市调控两大关键因素，加速北水南下，过去一年人民币贬值6%，资金明显流入港楼，9月买家印花税成交创14个月新高，分析料内地客入市情况仍会持续。

--香港金融管理局总裁陈德霖在网志汇思撰文指，企业除了开设银行户口难，原来维持户口亦不易，因部分银行僵化处理尽职调查，大鱼和鱼仔一网打尽，未达到风险为本的监管要求，亦不符合普及金融的精神。（完）