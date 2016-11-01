版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:27 BJT

标题新闻：韩国10月房价较上月增加0.24%，增速为一年来最快--韩国国民银行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐