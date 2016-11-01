《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--台股 量能直直落，让券商经营叫苦连天，近年成长速度最快的ETF(指数股票型基金)，券商也仅参与到接单业务，引发券商感叹，证券业资本额、专业人力投入规模较大，但却未能在市场趋势中获得足够发展空间，〞像航空母舰，却被规定只能当竹筏用〞。
--国民党主席洪秀柱赴陆，经引述国台办主任张志军提到，现在两岸情势严峻，国民党也遭受重大的挑战，洪秀柱能排除万难，顺利访陆，意义相当重大。
*经济日报：
--各部会抢食明年度百亿台币的科技预算大饼，竞争结果出炉，科技部与经济部是大赢家，合计争取到逾半额度，科技部略胜一筹拿下冠军，排名第三是教育部，本周五科技部将把相关计画将送立院以利预算审查。
--地租不断飙高，企业不再沉默。地上权指标住宅〞昇阳寓见〞得标以来五年内，地租暴增1.25倍；吉美建设旗下的〞吉美璞立〞地租也大增1.22倍。昇阳建设认为太不合理，拟状告财政部国有财产署，若确定诉讼，将创下首宗因政府加税所引发的建商告官民事诉讼案。
--银行分行纷纷裁撤，第一银行、台北富邦、大众银行等下半年起陆续调整旗下分行规模，一银位于信义区的分行本月11日熄灯，北富银、大众银则裁撤部分简易分行，将业务并入邻近全功能分行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。