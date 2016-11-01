《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月1日

*工商时报：

--台股 量能直直落，让券商经营叫苦连天，近年成长速度最快的ETF(指数股票型基金)，券商也仅参与到接单业务，引发券商感叹，证券业资本额、专业人力投入规模较大，但却未能在市场趋势中获得足够发展空间，〞像航空母舰，却被规定只能当竹筏用〞。

--国民党主席洪秀柱赴陆，经引述国台办主任张志军提到，现在两岸情势严峻，国民党也遭受重大的挑战，洪秀柱能排除万难，顺利访陆，意义相当重大。

*经济日报：

--各部会抢食明年度百亿台币的科技预算大饼，竞争结果出炉，科技部与经济部是大赢家，合计争取到逾半额度，科技部略胜一筹拿下冠军，排名第三是教育部，本周五科技部将把相关计画将送立院以利预算审查。

--地租不断飙高，企业不再沉默。地上权指标住宅〞昇阳寓见〞得标以来五年内，地租暴增1.25倍；吉美建设旗下的〞吉美璞立〞地租也大增1.22倍。昇阳建设认为太不合理，拟状告财政部国有财产署，若确定诉讼，将创下首宗因政府加税所引发的建商告官民事诉讼案。

--银行分行纷纷裁撤，第一银行、台北富邦、大众银行等下半年起陆续调整旗下分行规模，一银位于信义区的分行本月11日熄灯，北富银、大众银则裁撤部分简易分行，将业务并入邻近全功能分行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。