中港个股：广汽集团拟定向增发A股筹资至多150亿元，用于新能源车等

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月1日 - 中国广州汽车集团股份有限公司 周一晚公告称，拟定向增发A股筹资至多150亿元人民币，用于新能源汽车与前瞻技术研究、关键零部件等项目。
公告显示，本次增发发行价为20.23元/股，广州汇垠天粤股权投资基金管理公司拟认购60亿元，广州国资发展控股有限公司和广州金控资产管理公司管理的一只私募基金分别认购30亿元，广州轻工工贸集团有限公司和穗甬控股有限公司分别认购15亿元。
汇垠天粤是广州市政府旗下广州产业投资基金公司的全资孙公司，广州国资发展、广州金控、广州轻工工贸亦是广州市政府或广州市国资委旗下公司，穗甬控股是广州产业投资基金公司与杉杉控股等合资组建的公司。
本次募集资金，将有64亿元投向新能源与前瞻技术项目，9.5亿元投向发动机、乘用车、变速器等关键零部件项目，其余76.5亿元用于乘用车多个新车型、自主品牌技术、广汽杭州改造项目等项目。
广汽集团称，此次定向增发并投向募资项目后，将进一步增强公司自主品牌的研发能力，丰富公司自主品牌产品线；有利于公司抢滩新能源汽车市场，并进一步优化公司资本结构。
广汽集团A股自10月中旬开始停牌，筹划定向增发事宜，停牌前收报22.44元，A股将自周二起复牌交易。广汽集团未持续停牌，周一收报9.38港元。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。