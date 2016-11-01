中港个股：广汽集团拟定向增发A股筹资至多150亿元，用于新能源车等

公告显示，本次增发发行价为20.23元/股，广州汇垠天粤股权投资基金管理公司拟认购60亿元，广州国资发展控股有限公司和广州金控资产管理公司管理的一只私募基金分别认购30亿元，广州轻工工贸集团有限公司和穗甬控股有限公司分别认购15亿元。

汇垠天粤是广州市政府旗下广州产业投资基金公司的全资孙公司，广州国资发展、广州金控、广州轻工工贸亦是广州市政府或广州市国资委旗下公司，穗甬控股是广州产业投资基金公司与杉杉控股等合资组建的公司。