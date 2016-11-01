长江期货：中国期指多方力量有所消耗

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月1日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货日内呈现震荡走势，K线上留下长长的下影。虽然全天日内价格并无明显变化，收盘IF1611回到开盘附近，但笔者认为经过激烈争夺后，期指多方力量有所削弱。IF四份合约持仓量下降511手至42,647手，显示场内资金有所消耗。
数据显示，前20名席位在IF1611与IF1612合约上合计共持买单33,294手、卖单33,345手。主力净空持仓量51手，较前一交易日增加24手。沪深300股指期货主力席位已连续4个交易日维持净空持仓，期指同步保持阴跌，显示近期主力席位净持仓状态对市场具有一定的预示作用。因此，周一期指主力净空持仓量的扩大，可能暗示市场短期情绪维持低迷。从合约观察，主力净空持仓量的增加主要由于多方减持买单的力度更强，超过主力空方减持卖单。在IF1611上前20多方合计减持买单401手，前20空方合计减持卖单373手。多方减持力度更强，反映多方力量在日内激烈震荡中被消耗。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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