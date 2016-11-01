《香港报摘》--信报11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--金融管理局总裁陈德霖狠批银行现有客户开户受到刁难，立法会财经事务委员会将于本月15日举行的会议上加入一项议程，讨论企业在银行开户所遇到的困难。
**其他**
--香港人民币存款金额终止跌势，截至9月底存款按月增加1.9%，金管局发言人表示，9月份人民币存款回稳，可能由于期内人民币存款息率有所上升。
--香港上海滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜表示，滙丰目前已有逾九成客户使用网上银行交易，而整体银行服务正处转变阶段，该行会积极推动其他电子平台，并以2亿美元投资基金，集中发展网络认证。
--由前行政长官董建华牵头成立的团结香港基金发表首份两地经济研究报告分析提出，若香港每年额外输入1.5万名移民，长远可稳定总人口及维持劳动力平稳。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。