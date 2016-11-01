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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:32 BJT

《香港报摘》--信报11月1日

**头版头条**

--金融管理局总裁陈德霖狠批银行现有客户开户受到刁难，立法会财经事务委员会将于本月15日举行的会议上加入一项议程，讨论企业在银行开户所遇到的困难。

**其他**

--香港人民币存款金额终止跌势，截至9月底存款按月增加1.9%，金管局发言人表示，9月份人民币存款回稳，可能由于期内人民币存款息率有所上升。

--香港上海滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜表示，滙丰目前已有逾九成客户使用网上银行交易，而整体银行服务正处转变阶段，该行会积极推动其他电子平台，并以2亿美元投资基金，集中发展网络认证。

--由前行政长官董建华牵头成立的团结香港基金发表首份两地经济研究报告分析提出，若香港每年额外输入1.5万名移民，长远可稳定总人口及维持劳动力平稳。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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