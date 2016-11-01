国际油市：油价小涨脱离一个月低点，此前OPEC通过一项产油长期策略

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
布兰特1月原油 成为新的近月合约，涨0.24美元，报每桶48.85美元。前一个近月合约周一到期，当日下跌近3%。
石油输出国组织(OPEC)官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。
但该组织稍早受到的挫折，令人质疑其是否有能力控制油价。
周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)10月原油日产量较9月增加13万桶，达到创纪录的3,382万桶，因尼日利亚 、利比亚石油生产在中断后部分恢复，以及伊拉克增加出口。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张涛；审校 李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。