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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:34 BJT

国际油市：油价小涨脱离一个月低点，此前OPEC通过一项产油长期策略

布兰特1月原油 成为新的近月合约，涨0.24美元，报每桶48.85美元。前一个近月合约周一到期，当日下跌近3%。

石油输出国组织(OPEC)官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。

但该组织稍早受到的挫折，令人质疑其是否有能力控制油价。

周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)10月原油日产量较9月增加13万桶，达到创纪录的3,382万桶，因尼日利亚 、利比亚石油生产在中断后部分恢复，以及伊拉克增加出口。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张涛；审校 李爽)

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