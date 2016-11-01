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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:39 BJT

国信期货：淡季效应将限制沪钢涨速

以下内容节选自11月1日的《期货日报》：

中国经济企稳、运费上涨，加上焦煤、焦炭等原材料大涨，推高钢铁生产成本，10月螺纹期货强势上涨。但随着需求淡季来临，钢材供需均将减弱，螺纹钢也将步入窄幅震荡格局。

随着淡季来临，楼市政策收紧，下游用钢需求增速放缓，后期钢材市场的供需都将减弱，螺纹现货和期货的涨势将放缓，步入窄幅震荡格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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