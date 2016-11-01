《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
11月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一 收市价的比较.(1美元=7.7548港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低18.77点，或0.1%，报18,142.42点 。因大选忧虑和并购风潮。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 125.480 -1.68 14305 9.731 > 中国铝业 <2600.HK 9.420 0.53 20062 2.922 > 中国移动 <0941.HK 57.430 0.83 245664 89.072 > 中国人寿 <2628.HK 12.350 0.57 130381 19.154 > 中石油 <0857.HK 67.730 -0.38 22830 5.252 > 中石化 <0386.HK 72.420 -0.17 22516 5.616 > 汇丰控股 <0005.HK 37.630 -0.58 1660104 58.363 > 中电信 <0728.HK 51.550 -0.43 12001 3.998 > 中国联通 <0762.HK 11.720 0.00 52066 9.089 > 兖州煤业 <1171.HK 7.420 -3.13 10291 5.754 > 华能国际 <0902.HK 24.620 0.94 13031 4.773 > 南方航空 <1055.HK 28.090 0.32 3926 4.357 > 东方航空 <0670.HK 22.610 -0.62 2377 3.507 > 中芯国际 <0981.HK 6.040 -0.17 12503 0.937 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。