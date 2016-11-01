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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月1日

11月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一
收市价的比较.(1美元=7.7548港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收低18.77点，或0.1%，报18,142.42点
。因大选忧虑和并购风潮。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            125.480  -1.68    14305     9.731
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.420    0.53     20062     2.922
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            57.430   0.83     245664    89.072
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            12.350   0.57     130381    19.154
           >                                               
 中石油    <0857.HK            67.730   -0.38    22830     5.252
           >                                               
 中石化    <0386.HK            72.420   -0.17    22516     5.616
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            37.630   -0.58    1660104   58.363
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.550   -0.43    12001     3.998
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.720   0.00     52066     9.089
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            7.420    -3.13    10291     5.754
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.620   0.94     13031     4.773
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            28.090   0.32     3926      4.357
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            22.610   -0.62    2377      3.507
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            6.040    -0.17    12503     0.937
           >                                               
 
    （完）

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