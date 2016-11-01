瑞达期货：沪镍量能欠缺，沪银宜逢高抛空

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月1日的《期货日报》：
沪镍1701合约短中期均线（30日和60日均线）交织，期货价格重新站在均线上方，短期具有反弹动力。KDJ指标向上发散，不过幅度不足，暗示短期反弹量能仍欠缺。操作上，日内逢低买多，滚动操作为宜。
最近两周，沪银1612合约受4,000元/千克关口支撑而有所反弹，但幅度和力度明显不足。强弱指标RSI仍处在中性值50下方运行，表明近期反弹明显力度较小。中期均线（40日、60日均线）压制日益明显，预计短期反弹后仍会重新走弱。操作上，逢高抛空为宜。
铁矿石1701合约10月25日拉出涨停板后开始加速上行，布林通道开口明显扩张，且期货价格紧贴上轨运行，表明多头明显占据主导。威廉指标持续处于极多区域运行，也从另一个方面表明多头动能充沛，预计短期上涨势头仍将持续。操作上，背靠485元/吨买多，以480元/吨为止损，短期目标510元/吨左右。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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