金期投资：供给充裕需求转淡，郑州菜粕期货上涨空间有限

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月1日的《期货日报》：
10月中旬以来，在加拿大油菜籽主产区遭受雪灾、加拿大油菜籽期货大幅上涨，美豆出口良好、CBOT大豆快速反弹等利多消息影响下，郑州菜粕期货触底回升，走出7月初以来的最大一波反弹。展望后市，国内油菜籽到港量将迅猛增加，菜粕供给充裕，而需求转淡，菜粕期货上涨空间有限。
整体来看，由于目前处于美豆、加拿大油菜籽集中上市季，期价的走高必将引来套保盘的抛售，从而限制美豆、加拿大油菜籽的涨幅，而国内则面临供给趋增、需求趋降的格局。因此，菜粕涨势恐难以为继，后市追涨仍需谨慎。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。