金期投资：供给充裕需求转淡，郑州菜粕期货上涨空间有限

以下内容节选自11月1日的《期货日报》：

10月中旬以来，在加拿大油菜籽主产区遭受雪灾、加拿大油菜籽期货大幅上涨，美豆出口良好、CBOT大豆快速反弹等利多消息影响下，郑州菜粕期货触底回升，走出7月初以来的最大一波反弹。展望后市，国内油菜籽到港量将迅猛增加，菜粕供给充裕，而需求转淡，菜粕期货上涨空间有限。

整体来看，由于目前处于美豆、加拿大油菜籽集中上市季，期价的走高必将引来套保盘的抛售，从而限制美豆、加拿大油菜籽的涨幅，而国内则面临供给趋增、需求趋降的格局。因此，菜粕涨势恐难以为继，后市追涨仍需谨慎。(完)

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