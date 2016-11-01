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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 08:47 BJT

《全球汇市》美国大选相关担忧打压美元小幅下跌，等待日本央行决定

欧元兑美元 小跌0.1%至1.0971。
    
    英镑 微跌至1.2235美元，但受到有关英国央行总裁卡尼的消息的支撑。英国央行总裁卡尼周一表
示，他将在总裁任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但届时他仍要
比一个完整的任期提早两年离开。 
    
    英国央行将于周四举行会议。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0966  1.0979  -0.12  +0.98  1.0860
    美元/日圆            104.72  104.81  -0.09 -12.95  120.30
    欧元/日圆         114.82  115.08  -0.23 -12.00  130.47
    美元/瑞郎            0.9889  0.9889  +0.00  -1.29  1.0018
    英镑/美元            1.2220  1.2242  -0.18 -17.09  1.4738
    美元/加元            1.3425  1.3408  +0.13  -2.99  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7800  6.7771  +0.04  +3.23  6.5680
    澳元/美元            0.7603  0.7609  -0.08  +4.51  0.7275
    新西兰元/美元        0.7152  0.7148  +0.06  +4.79  0.6825
    澳元/日圆         79.630  79.740  -0.14  -9.12  87.620
    新西兰元/日圆     74.880  74.930  -0.07  -8.66  81.980
    英镑/日圆         128.01  128.32  -0.24 -27.77  177.22
    澳元/新西兰元     1.0628  1.0635  -0.07  -0.34  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王丽鑫/张涛/王颖/王琛/杜明霞/李婷仪)

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