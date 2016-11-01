《全球汇市》美国大选相关担忧打压美元小幅下跌，等待日本央行决定

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
欧元兑美元 小跌0.1%至1.0971。 英镑 微跌至1.2235美元，但受到有关英国央行总裁卡尼的消息的支撑。英国央行总裁卡尼周一表 示，他将在总裁任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但届时他仍要 比一个完整的任期提早两年离开。 英国央行将于周四举行会议。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0966 1.0979 -0.12 +0.98 1.0860 美元/日圆 104.72 104.81 -0.09 -12.95 120.30 欧元/日圆 114.82 115.08 -0.23 -12.00 130.47 美元/瑞郎 0.9889 0.9889 +0.00 -1.29 1.0018 英镑/美元 1.2220 1.2242 -0.18 -17.09 1.4738 美元/加元 1.3425 1.3408 +0.13 -2.99 1.3839 美元/离岸人民币 6.7800 6.7771 +0.04 +3.23 6.5680 澳元/美元 0.7603 0.7609 -0.08 +4.51 0.7275 新西兰元/美元 0.7152 0.7148 +0.06 +4.79 0.6825 澳元/日圆 79.630 79.740 -0.14 -9.12 87.620 新西兰元/日圆 74.880 74.930 -0.07 -8.66 81.980 英镑/日圆 128.01 128.32 -0.24 -27.77 177.22 澳元/新西兰元 1.0628 1.0635 -0.07 -0.34 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/张涛/王颖/王琛/杜明霞/李婷仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。