《全球汇市》美国大选相关担忧打压美元小幅下跌，等待日本央行决定

欧元兑美元 小跌0.1%至1.0971。 英镑 微跌至1.2235美元，但受到有关英国央行总裁卡尼的消息的支撑。英国央行总裁卡尼周一表 示，他将在总裁任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但届时他仍要 比一个完整的任期提早两年离开。 英国央行将于周四举行会议。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0966 1.0979 -0.12 +0.98 1.0860 美元/日圆 104.72 104.81 -0.09 -12.95 120.30 欧元/日圆 114.82 115.08 -0.23 -12.00 130.47 美元/瑞郎 0.9889 0.9889 +0.00 -1.29 1.0018 英镑/美元 1.2220 1.2242 -0.18 -17.09 1.4738 美元/加元 1.3425 1.3408 +0.13 -2.99 1.3839 美元/离岸人民币 6.7800 6.7771 +0.04 +3.23 6.5680 澳元/美元 0.7603 0.7609 -0.08 +4.51 0.7275 新西兰元/美元 0.7152 0.7148 +0.06 +4.79 0.6825 澳元/日圆 79.630 79.740 -0.14 -9.12 87.620 新西兰元/日圆 74.880 74.930 -0.07 -8.66 81.980 英镑/日圆 128.01 128.32 -0.24 -27.77 177.22 澳元/新西兰元 1.0628 1.0635 -0.07 -0.34 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/张涛/王颖/王琛/杜明霞/李婷仪)