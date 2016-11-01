中信期货：大连棕榈油期货仍可看高一线

棕榈油指数自2016年2月15日产生了向上的跳高缺口，并一举突破周下跌趋势线，预示着棕榈油指数从2011年年初至2015年年底长达5年的熊市宣告结束。

从黄金分割位上看，若后市完成熊市下跌过程0.382幅度修整的话，价格位置应该在6500元/吨，刚好进入2013年5月至2014年5月的成交密集阻力区。另外，最低点A点至B点共上升约1500点，若C点开始的上升为等幅上涨的话，则目标位在6300元/吨上方。结合以上两点，棕榈油指数仍可看高一线，多头持有为主。(完)