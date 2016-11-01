中信期货：大连棕榈油期货仍可看高一线

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月1日的《期货日报》：
棕榈油指数自2016年2月15日产生了向上的跳高缺口，并一举突破周下跌趋势线，预示着棕榈油指数从2011年年初至2015年年底长达5年的熊市宣告结束。
从黄金分割位上看，若后市完成熊市下跌过程0.382幅度修整的话，价格位置应该在6500元/吨，刚好进入2013年5月至2014年5月的成交密集阻力区。另外，最低点A点至B点共上升约1500点，若C点开始的上升为等幅上涨的话，则目标位在6300元/吨上方。结合以上两点，棕榈油指数仍可看高一线，多头持有为主。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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