中大期货：原油期价回调后可待上涨

9月底，在OPEC达成减产协议后，油价处于50美元/桶高位振荡，2017年6月合约一度升至55美元/桶附近，但是上周市场担忧减产落地难变成事实，油价开始高位回落。笔者认为，炼厂检修结束和冬季取暖需求将造成需求整体回升，近期主要变动仍在供给端，OPEC减产份额和美国产量企稳将是主要变量。

展望后市，尽管减产份额分配分歧较大，但是仍有可能达成，迟到不等于不到，除非出现减产流产，否则油价很难再度下跌至40美元/桶。另外，北美页岩油在55美元/桶附近可以产生良好的现金流，上方的顶部似乎也可以看见。因此，在取暖油需求即将来临之际，短期市场需要消化上周减产份额未达成的利空，所以回调后可期待上涨。(完)