中大期货：原油期价回调后可待上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月1日的《期货日报》：
9月底，在OPEC达成减产协议后，油价处于50美元/桶高位振荡，2017年6月合约一度升至55美元/桶附近，但是上周市场担忧减产落地难变成事实，油价开始高位回落。笔者认为，炼厂检修结束和冬季取暖需求将造成需求整体回升，近期主要变动仍在供给端，OPEC减产份额和美国产量企稳将是主要变量。
展望后市，尽管减产份额分配分歧较大，但是仍有可能达成，迟到不等于不到，除非出现减产流产，否则油价很难再度下跌至40美元/桶。另外，北美页岩油在55美元/桶附近可以产生良好的现金流，上方的顶部似乎也可以看见。因此，在取暖油需求即将来临之际，短期市场需要消化上周减产份额未达成的利空，所以回调后可期待上涨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。