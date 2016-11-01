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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--11月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    11月2日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                  9月      -3.0%        -1.8%
             民间住宅建筑许可                                     --         -1.3%
    0500 日本消费者信心指数                           10月        --          43.0
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)               10月      +0.2%        +0.3%
                               (较上年同期)                     +5.0%        +5.3%
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月       51.4         51.0
    0850 法国Markit制造业PMI                          10月       51.3         51.3
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      10月       55.1         55.1
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             10月  　减少0.1      增加0.1
             未经季节调整失业人数(万人)                           256        260.8
             经季节调整失业率                                    6.1%         6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --         268.0
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    10月终值       53.3         53.3 
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月       51.8         52.3 
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         492.0
                抵押贷款再融资指数                                --       2,122.5
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                10月   增加16.5     增加15.4
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       10月        --         719.7
    1800 美联储联邦基金利率                            --   0.25-0.5%    0.25-0.5%  
    2100 韩国外汇储备(亿日圆)                         10月        --       3,777.7
    2230 澳洲AIG服务业指数                            10月        --          48.9    


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    11月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       10月初值    -3.2%        -3.3%
             进口(较上年同期)                                   -5.4%        -4.6%
             贸易收支(亿美元)                                  顺差72          -- 
    0030 日本日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     10月       51.4          --
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                     10月       48.0          -- 
    0100 中国官方非制造业PMI                          10月       54.0          -- 
             官方制造业PMI                            10月       51.2         50.4 
    0145 中国财新制造业PMI                          10月终值     51.2         50.2 
     --   日本央行利率决定                             --     负0.10%      负0.10%
    0330 澳洲央行利率决定                             11月       1.5%         1.5%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      9月      -2.3%          --  
    0830 瑞士制造业PMI                                10月       54.7         53.8  
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月       54.3         54.5 
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               8月      +0.2%        +0.2% 
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                 10月       51.1          --  
    1345 美国Markit制造业PMI                        10月终值     53.4          -- 
    1400 美国建筑支出(较前月)                          9月      -0.4%        +0.5% 
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              10月       51.9         51.7 
                                投入物价分项指数                 54.5         54.0 
                                就业分项指数                     52.9         50.0 
                                新订单分项指数                   52.1          -- 
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                       10月      1,829        1,750 
    2145 新西兰HLFS失业率                            第三季      4.9%          -- 
               HLFS就业增长(较前季)                             +1.4%          --
               HLFS就业参与率                                   70.1%          -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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