主要国家经济指标预测--11月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 9月 -3.0% -1.8% 民间住宅建筑许可 -- -1.3% 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 43.0 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +5.0% +5.3% 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 51.4 51.0 0850 法国Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 55.1 55.1 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 减少0.1 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) 256 260.8 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 53.3 53.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 51.8 52.3 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 492.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,122.5 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加16.5 增加15.4 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 10月 -- 719.7 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 0.25-0.5% 2100 韩国外汇储备(亿日圆) 10月 -- 3,777.7 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 48.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -3.2% -3.3% 进口(较上年同期) -5.4% -4.6% 贸易收支(亿美元) 顺差72 -- 0030 日本日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.4 -- 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 48.0 -- 0100 中国官方非制造业PMI 10月 54.0 -- 官方制造业PMI 10月 51.2 50.4 0145 中国财新制造业PMI 10月终值 51.2 50.2 -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0330 澳洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -2.3% -- 0830 瑞士制造业PMI 10月 54.7 53.8 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 54.3 54.5 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 51.1 -- 1345 美国Markit制造业PMI 10月终值 53.4 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 -0.4% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.9 51.7 投入物价分项指数 54.5 54.0 就业分项指数 52.9 50.0 新订单分项指数 52.1 -- 1730 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,829 1,750 2145 新西兰HLFS失业率 第三季 4.9% -- HLFS就业增长(较前季) +1.4% -- HLFS就业参与率 70.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)