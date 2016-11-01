《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--德勤发表报告称，香港只能成为全球金融科技中心的第5名，新加坡排在第2位，稍不及伦敦。
--侨雄 上周公布拟以3.3亿港元收购余下的亚洲影视娱乐及亚洲网络电视。
**星岛日报**
--外电引述消息指，中国外汇管理局已通知境内投资者，如计划大额认购香港上市新股，需要提交申请，但不保证一定获批出资金来港，暂时不清楚审批准则。
--周黑鸭是香港今年首只没有引入基础投资者的中型新股，该公司的保荐人否认曾拒绝投资者接洽以基投身分认购。
**苹果日报**
--负责监察证监会工作的证监会程序覆检委员会发表周年报告指，证监会处理涉违规个案时，耗费大量时间征询法律意见；此外，负责规管经纪的中介机构部竟然未能在定期视察时发现违规情况。委员会建议证监会应加强内部沟通。
--瑞信估计，内地客占友邦 整体新业务约20%，假设当中有60%客户以银联卡投保，其新业务价值将损失6%，认为友邦股价上升空间有限，下调其目标价10.89%至54港元。
**东方日报**
--美国总统选举进入倒数阶段，避险情绪驱使下，“中国大妈”加入沽货行列，十月最后一个交易日港股通净沽货7.29亿元人民币。
--中国家居 计划开拓主题乐园的业务，目标明年动工并于2020年部分开业，该项目首期投资额约70亿元人民币，公司指可透过银贷及股本等融资方式。
**文汇报**
--仲量联行预计，随着内地金融业在港扩展，未来10年将需要额外500万方尺的写字楼楼面租赁需求。
--5只新股同期招股，当中祈福生活服务 先拔头筹，综合6间券商合共录得9.01亿港元孖展额，相当于公开发售超额认购逾77倍。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。