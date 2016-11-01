《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

**明报**

--德勤发表报告称，香港只能成为全球金融科技中心的第5名，新加坡排在第2位，稍不及伦敦。

--侨雄 上周公布拟以3.3亿港元收购余下的亚洲影视娱乐及亚洲网络电视。

**星岛日报**

--外电引述消息指，中国外汇管理局已通知境内投资者，如计划大额认购香港上市新股，需要提交申请，但不保证一定获批出资金来港，暂时不清楚审批准则。

--周黑鸭是香港今年首只没有引入基础投资者的中型新股，该公司的保荐人否认曾拒绝投资者接洽以基投身分认购。

**苹果日报**

--负责监察证监会工作的证监会程序覆检委员会发表周年报告指，证监会处理涉违规个案时，耗费大量时间征询法律意见；此外，负责规管经纪的中介机构部竟然未能在定期视察时发现违规情况。委员会建议证监会应加强内部沟通。

--瑞信估计，内地客占友邦 整体新业务约20%，假设当中有60%客户以银联卡投保，其新业务价值将损失6%，认为友邦股价上升空间有限，下调其目标价10.89%至54港元。

**东方日报**

--美国总统选举进入倒数阶段，避险情绪驱使下，“中国大妈”加入沽货行列，十月最后一个交易日港股通净沽货7.29亿元人民币。

--中国家居 计划开拓主题乐园的业务，目标明年动工并于2020年部分开业，该项目首期投资额约70亿元人民币，公司指可透过银贷及股本等融资方式。

**文汇报**

--仲量联行预计，随着内地金融业在港扩展，未来10年将需要额外500万方尺的写字楼楼面租赁需求。

--5只新股同期招股，当中祈福生活服务 先拔头筹，综合6间券商合共录得9.01亿港元孖展额，相当于公开发售超额认购逾77倍。（完）

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