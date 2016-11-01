港报财经评论：最烂选举等冲刺，市场观望难逞强--信报11月1日

最烂选举等冲刺 市场观望难逞强/ 习广思

中央连出重招阻截资金外流，人民币滙价昨天总算止跌回升，令港股跌势稍为缓和。本周看点是多家央行将举行议息会议，美滙指数昨午曾回升至98.5水平，欧罗反弹至近1.1美元水平后再度回落。环球市场都在等美国联储局议息会议有何新讯号，以及美国总统大选结果。

本周除了联储局议息会议，还有今天日央行和澳央行公布议息结果，市场普遍预计两央行会双双按兵不动。日央行早前调整货币政策框架后，几乎没有人预计今次会有任何动作。有分析指出，日央行还要等多一段时间才可实施更多宽松政策，未来主要是对外来冲击作出回应。

日央行行长黑田东彦近期的论调暗示，他已经放弃了以往激进的政策，因为此前一系列大规模货币宽松行动，对推高通胀几乎毫无帮助。事实上，美元兑日圆9天期的期权隐含波动率，已经跌至13.3%左右，是今年以来日央行会议前最低纪录。

日、英、美三国央行本周举行政策会议，安联首席经济顾问埃利安认为，三大央行皆倾向实施新政策，但最终可能均保持政策立场不变，在当前的经济形势下，三国正各自或共同面对着困境。

英央行可能会重申有关脱欧的不明朗因素，对经济增长、贸易及投资前景的潜在影响，使其感到忧虑。为了令所发出的讯号与之前一致，并考虑到政府在启动一致性脱欧战略方面行动迟缓，英央行可能为了国家经济稳定，而采取额外政策「保险」，具体手段包括减息，或考虑新的资产负债表操作。

尽管英镑大幅贬值伴随的是输入通胀的来临，可是近来英国经济数据一直好过预期。另一方面，英央行行长卡尼（Mark Carney）近期屡受政治攻击，部分来自支持脱欧阵营的成员，使推行政策时遇到新阻力，加上不断上升的滞胀风险，央行或暂时不采取行动。

就经济和金融层面而言，联储局遇到的政策困境最轻，至少表面上如是，不过今次不寻常的总统大选，所涉及的各种荒诞政治因素并未纳入其中。美国联邦调查局（FBI）上周突然宣布重启对民主党候选人希拉莉「电邮门」的调查，令选程再添变数。最新民调显示，希拉莉的支持度仅47%，特朗普则反弹上45%，只落后两个百分点。

特朗普阵营对以上消息当然拍掌叫好，至于民主党人则猛力向FBI局长科米（James Comey）开火，参议院民主党领袖Harry Reid写信谴责科米，指这位FBI局长在大选前10日披露调查一事，可能已触犯法律，并暗示FBI压下了可能有损特朗普的消息。另外，众议院司法委员会的民主党成员Steve Cohen上周日要求科米辞职，该委员会是监督FBI的国会委员会之一，Cohen是在有权监督政府道德问题的国会下属委员会中，地位最高的民主党人。

今次事件的确不寻常，但美股相对冷静，今次美国总统大选被形容是近年最烂选举，未来一周或有更多令人望而生厌的政治丑闻，这将进一步推低投票率，低投票率对希拉莉相当不利。

人民币滙率昨天略为反弹，在美元偏强的情况下，反映中央出手阻止资金外流受到重视。六中全会之后，市场人士观望中央为经济定调及为政策吹风，在美元持续强势的假设下，中国必定会出手减慢外滙流失，未来一两个星期应该会有更多新经济政策出台。（完）

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