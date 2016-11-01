港报财经评论：平保绩优，攻守能力兼备--经济日报11月1日

平保绩优 攻守能力兼备/ 林瑞芬

美国总统选战峰回路转，但人民币兑美元及时于6.80关口前喘跌，昨早反弹，港股未被美国大选不明朗所伤，不幸之中的大幸。

恒指 昨低见22,775后回升，收报22,934，微跌0.1%。国指 低见9,462，收报9,559，回升0.5%。大市成交619亿港元，微观大市虽在昨早试破闷局，但未见大型恐慌抛售潮，预期的波动性也没有明显扩大，市场人士有备而战，淡友也不敢有恃无恐！

恒指于23,000争持，去向未明，22,400至22,500左右为后市关键支持参考。国指于9,500争持，9,300为关键支持。

美国的一场总统选战，有喻为烂橙斗烂苹果，两位候选人都未必是选民最佳的心水人选。领先的民主党总统候选人希拉莉，会否因调查电邮事件而堕马是未知数。但如果希拉莉当选，考虑到政策的延续性和政见相对没有那么偏激，美国未来的政治和经济可预测性相对高，经济过渡也会较平稳，金融市场也不会那么恐慌。相反，如果共和党总统候选人特朗普意外当选，金融市场对未知的恐惧或为股市带来震荡，但美国政治体制始终有一定架构，总统不可能是一言堂堂主，有分析特朗普还是最终会乖乖地顺从体制内决策，不会造成不可预知的大偏离政策。对未知的恐惧，短暂反应过后，还是会重回正常面，经济面佳，就有利股市。

观乎美股三大指数，标普500、道指及纳指，已走低于50天綫之下，投资者高度戒备，迎接可能出现的大选变数。

回说人民币，因上周美国选情有变，美元受压，变相刺激人民币回升。人民币兑美元在上月初由6.70开始急促下滑逼近6.80关，反弹及时，或者人民币在6.80左右暂触底，但可能只是短期底，在中国经济未根本出现强力反弹前，中期贬值压力未消。在人民币贬值潮下，走资无疑严重。不然，上周银联就不会公布拟进一步收紧对内地客在港买保险的支付规管。监管补漏洞，防大幅走资，但只要人民币仍在贬值压力下，走资总防不胜防！

疑虑对友邦 的离岸业务被打击，友邦昨大跌4.8%，收报48.95港元，破坏今年来的强势表现；料银联设限对友邦短綫走势仍有影响，但中綫而言，人民币贬值一日未变，内地资金走的终须走，来港投保保值，友邦中綫趋势就有机会回升。目前主要观察能否捱过短暂沽压，力守密集支持位近47港元。

强势股友邦股价暂受制，不排除炒家换马，主攻业绩靓绝的内险股平保 ）。平保昨收报40.95港元，升0.9%，截至今年9月底止9个月期间，公司实现净利润565.1亿元人民币，按年增长17%，每股收益3.17元。单计第三季净利润为157.3亿元，按年升15.5%，每股收益0.88元。

平保业绩中不乏亮点，其中是新业务价值（NBV）大增。公司三季度单季实现新业务价值113亿元，按年增长61%，推动前三季度NBV按年增长48%，好于上半年的43%，大幅超出预期。NBV高增速受益于个险新单稳健增长，以及各管道NBV率的整体提升。三季度单季代理人管道新单保费收入按年增长51%，好于上半年的36%。据招商证券预计，平保是上市中资寿险公司中唯一一家三季度NBV增速超过上半年的公司。

其次，寿险业务维持高增长，而财险业务利润改善。前三季度寿险规模保费2,821.5亿元，按年增长26.6%。其中，实现个险新单保费828.3亿元，按年增长39.5%。由于季节性因素，通常三季度财险成本率要远高于上半年，加之今年平保承保盈利极高的保证保险业务萎缩，和今年三季度自然灾害要远多于去年，导致赔付增加，财险成本理应提升，但平安财险第三季单季财险成本率约94%，好于上半年的95.3%。

还有，平保旗下的互联网金融业务一直发展良好。除较为成熟的陆金所，平安好医生也成功完成A轮5亿美元融资，品牌估值达30亿元。陆金所目前累计注册用户2,550万户，较年初增长39%，活跃投资用户655万。陆金所零售端交易额已超过1万亿元大关，继续领跑内地同类平台。招商证券预计从明年开始，平保的互联网业务持续为公司贡献盈利。

业绩公布后，外资券商多维持平保「买入」评级或提升其目标价，如瑞信给予平保目标价由49港元上调至51.8港元，而中资行如中金维持看51港元。走势上，平保股价近月守稳40港元，波幅收窄求变，如向上突破42.5港元可挑战45港元，宜候低收集，止蚀38港元。（完）

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