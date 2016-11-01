《路透晚报》--11月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国官方和财新PMI双创逾两年高点，经济回稳迹象明显但基础不牢

生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。

--路透调查：若FED加息推高美元，未来一年人民币恐重返2008年中低点

路透调查显示，人民币未来12个月将有可能走贬至金融危机以来最低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息可能性升高将推升美元。

--中国经济：需抓紧推进重大建设，吸引民间投资促进医养结合等--国务院

中国国务院召开常务会议指出，在第三次大督查中发现部分重大建设进度慢，一些地方民间投资、创业创新存在制度约束等。未来两个月需围绕推进重大建设、吸引民间投资促进医养结合等新兴产业发展和保障房、扶贫、医保等重大民生事项，提出有效解决办法。

--中国经济：中国债务风险总体可控，需警惕企业债务增长过快--副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中国债务总体风险可控但挑战仍存，但需要警惕企业债务增长过快等问题。

--中国经济：民间资本可以独资合资方式直接投资城镇燃气供热建设--住建部

中国住房城乡建设部表示，民间资本可以采取独资、合资等方式直接投资城镇燃气、供热、垃圾处理设施建设和运营。可以采取合作、参股等方式参与供水、污水处理设施建设和经营。

--中国经济：推动全民节水，严重缺水地区严控新上扩建高耗水项目--发改委

中国国家发展和改革委员会称，在生态脆弱地区、严重缺水地区、地下水超采地区，实行负面清单管理，严控新上或扩建高耗水、高污染项目。推动高耗水行业沿江、沿海布局，并向工业园区集中。

--新闻稿：中国的政策转变可能束缚开发商前景--标普

标普全球评级表示，中国政府近期出台抑制资产价格飙升的紧缩政策，可能削弱房地产开发商的再融资前景，随着开发商遭遇销售下滑和利润率下降，它们可能迎来较艰难的时期。

--台湾人事：农业金库总经理郑贞茂16日起接任金管会副主委--行政院

台湾行政院宣布，现任农业金库总经理郑贞茂将于16日出任金管会政务副主委。

--台湾数据：10月日经制造业PMI续升至52.7，创逾两年新高

台湾10月日经制造业采购经理人指数(PMI)从9月的52.2升至52.7，显示台湾制造业整体景气状况有明显改善，而且改善幅度为2014年9月以来最显着。

【金融】

--中国央行：10月对金融机构开展SLF操作7.12亿元，MLF操作7,630亿元

中国央行公布，10月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共7.12亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作7,630亿元。

--中国保险：前三季保险资金收益率续降，寿险产品则将保持高速增长态势

受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，但降幅有所收窄，预计全年都将维持较低水平。

--中国金融：经济减速三季度股份行不良普遍“双升”，营改增拖盈利后腿

受制于中国宏观经济仍处“L”型增长区间及供给侧改革等因素影响，三季度股份制上市银行不良“双升”仍普遍存在，暗示银行资产质量下行拐点仍未至，未来可关注“债转股”等政策实际落地的影响。

--香港金融：第三季负资产住宅按揭贷款个案按季减95%，因楼价回升--金管局

香港金融管理局发布数据显示，第三季的负资产住宅按揭贷款宗数按季锐减94.7%至69宗，主要涉及银行职员的住屋按揭贷款和按揭保险计划的贷款。负资产宗数大幅减少，与期内楼价明显反弹有关。

【固定收益】

--中国公开市场：今日再进行1,900亿元逆回购，逆回购存量创逾八个月新高

中国央行公开市场今日共进行1,900亿元人民币逆回购操作，总量与上日相同，其中七天期1,000亿元，14天期600亿元，28天期300亿元。据此计算，单日将净投放350亿元；同时逆回购存量也达到14,900亿元，创下2月中旬以来逾八个月新高。

--中国债市：10家机构首启15笔信用违约互换交易，名义本金3亿元--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)称，周一(10月31日)工行、农行等10家机构，开展了15笔信用违约互换交易，名义本金总计3亿元人民币，这意味着CDS交易正式揭幕。

--《中国新债预测》1/10年新发国债定位落在2.15%和2.71%，10年需求料略好

中国财政部周三将招标新发行一年及10年固息国债。路透调查显示，资金面进一步改善但仍呈紧平衡，现券和国债期货略有回暖，同时鉴于一年期国债市场参与热情偏低，故预计明日一年期定位料在估值附近，10年期中标利率或略低于二级，预测均值分别为2.15%和2.71%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.0904%，20年3.3590%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率为3.0904%和3.3590%，此前市场预测均值分别为3.10%和3.34%；两期债投标倍数为4.32倍和3.30倍。

--中国货币市场：资金面续好但紧势未完全消退，对逆回购仍有较强依赖

中国银行间市场资金面继续向好，在公开市场单日净投放减少的情况下，大行供给依旧充裕；惟不少银行类机构在借入资金时也还需要在加权价格基础上稍有加点，显示资金紧张态势并未完全消退。

--中国债市动态：PMI数据回暖现券窄幅震荡，多空博弈增强仍无明显趋势

中国银行间债市现券收益率窄幅震荡，国债期货亦波动微弱。交易员表示，进入月初流动性继续改善，但早间公布的PMI数据向好，现券收益率一度小幅上行；不过随后配置买盘介入，涨幅进一步收窄，市场多空双方博弈增强，但仍无明显趋势。

--中国信用债：10月共有14只短融、中票等取消或推迟发行，合计95.9亿元

据路透不完全统计，10月中国信用债市场有14只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计95.9亿元人民币，其中绝大部分集中于月末；取消发行规模较9月有所减少，只数则略有增多。

--中国债市：今年地方债累计发行逾5.56万亿，近两月与国债利差收窄渐多

据路透统计，截止10月31日，中国今年地方政府债累计发行5.56万亿元人民币，其中公开招标发行方式占比约74%，其余为定向发行。

【外汇】

--中国外汇：人民币汇率跌幅在全球范围内并不大--央行副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。

--中国汇市：人民币早盘高开低走市场仍偏购汇，优于预期的PMI数据影响有限

人民币兑美元即期早盘高开低走，中间价亦小幅调整。交易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍略偏购汇，大行不时提供美元流动性，而当前点位并未明显偏离中间价，且距离市场预期的6.8元底部仍较远，短期大行而言维稳压力不大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.16

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.07%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.43，BIS篮子指数微跌至94.91。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，经济数据超预期市场氛围略有回暖

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日早盘股指震荡走高，午后涨幅扩大，建材、房地产等板块走势强劲。昨天大盘出现较长下影线，显示有资金拉动权重股支撑指数，今日经济数据超预期，市场氛围略有回暖。

--企业并购：中国化工对先正达430亿美元收购要约延长至1月5日

中国化工集团表示，对瑞士先正达的430亿美元现金收购要约已延长至1月5日，公司正在争取收购案获得监管许可。

--中国企业：铁路总公司前三季亏损55.77亿元，负债率降至65%左右

中国铁路总公司日前公布，今年前三季度实现收入6,394.36亿元人民币，税后利润为亏损55.77亿元；2014和2015两年全年则均为盈利。

--美国个股：阿里巴巴重组媒体和娱乐业务，将创建募资额100亿元的基金

阿里巴巴集团控股表示，已重组媒体和娱乐业务，将之组建成一个由阿里移动事业群总裁俞永福领导的集团。

--中国贵金属：前三季度黄金产量同比下降2.56%，黄金消费量降12.82%--行业协会

中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度，全国累计生产黄金347.798吨，同比下降2.56%。全国黄金消费量为720.66吨，同比下降12.82%。

--中国航展：空中客车预计未来20年中国飞机需求为5,970架

飞机生产商空中客车(Airbus,空中巴士)表示，公司将对未来20年中国飞机需求的预估提高了500架，因中国中产阶层的增长助推民间消费，为航空旅游增长提供支撑。

--中港个股：广汽集团拟定向增发A股筹资至多150亿元，用于新能源车等

中国广州汽车集团股份有限公司公告称，拟定向增发A股筹资至多150亿元人民币，用于新能源汽车与前瞻技术研究、关键零部件等项目。

--中国个股：大智慧拟转让子公司股权增值逾27倍被上交所问询

中国上海大智慧股份有限公司拟作价13.98亿元人民币转让旗下全资子公司70%股权。上海证券交易所就此向大智慧发出问询函，要求其就此交易补充说明出售原因以及该交易是否会对公司的持续经营、核心业务和技术等产生重大影响。

--中国企业：蚂蚁金服短期目标专注亚洲市场，与泰国Ascend签订战略合作

中国电子商务巨头阿里巴巴旗下的蚂蚁金服称，该公司短期目标专注开拓亚洲市场，继印度及韩国之后，今天与泰国Ascend签订战略合作，进军当地网络支付及信贷市场。

--中国证券：荷宝今成立独资中国子公司，建中国研究团队深拓业务