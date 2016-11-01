港报社评：特首选举须顾大局，参选人勿损害管治--明报11月1日

特首选举剧情像雾又像花，局外人无法理解个中有什么揣度盘算。不过，有意参选人隔空过招，拳来脚往，除了反映他们之间明争暗斗，使人警觉这一届政府还有8个月，而斗争事涉特区高层，设若这种情况持续下去，到明年7月政府换届之时，香港管治会是怎样的景况？绝大多数市民无缘参与选举特首，但是参选人之竞逐却可能影响管治，由市民承受代价。市民有权利要求：特首选举不应该损害到市民和社会的利益。

除了退休法官胡国兴已经宣布参选之外，行政、立法两会议员叶刘淑仪表明有意参选，正在进行准备工作；另一名有意参选人、财政司长曾俊华仍然要大家继续猜谜语；被认为争取连任的特首梁振英也未明确表态。现在距明年3月底特首选举投票还有约5个月，有意参选的重量级人马仍未现身，在时程上确实有点奇怪。2012年特首选举，时任政务司长的唐英年在2011年9月底就辞职参选了，随后时任行政会议非官守成员召集人的梁振英也辞职参选；今次被认为热门、机会高的有意参选人迟疑踯躅，使事态陷于胶着状态。即使如此，选举硝烟仍然冉冉升起。

胡国兴表明参选之后，热门参选人虽然隐忍不发，但是为免在先机上失分太多，都适度显露以稳住潜在支持者，相互竞逐也因而表现出来。例如：叶刘淑仪在电台节目点评曾俊华，认为他过去10年「hea做」，政绩有限，曾俊华回敬叶太应该知道司长工作重要，笑言「如果可以hea到10年，都几有天才」。另外，梁振英以一年一度的《施政报告》和《财政预算案》都在忙于准备，他说「希望我的管治团队每一个同事都能够责无旁贷、心无二用在政府里为社会做事」。梁振英没有点名，不过，他要说的人呼之欲出。曾俊华老实不客气对号入座，藉观赏舞台剧以唱双簧方式，笑言「有几多人净系一心做一样嘢呀，系咪？无可能嘛！」

叶刘淑仪与曾俊华、梁振英与曾俊华这两幕，毫无疑问都是隔空驳火，你来我往、针锋相对，呈现在市民面前。3人这些一言一语，由于涉及政府运作，市民不知道个中情况，无法判断是非对错，不过他们在特区身居要职，特别是梁振英与曾俊华一举一动，关乎特区管治，他们不避嫌公开反目，市民有理由质疑以两人这种关系，管治团队如何齐心协力提供服务。

随着特首选举情况「未有消息」或许多人说的「都唔知等乜」，事态混沌，社会氛围受到一定影响，有意参选人之间一些对碰也迸发出来。近期一度闹得熙熙攘攘的横洲发展争议，政务司长林郑月娥和曾俊华发表声明表示未参与分阶段发展的决定，与梁振英口径不一。其实，有关决定曾经在特首与三司的定期会议讨论，即是林郑月娥和曾俊华与闻其事，两人说未参与决定，只是说出了涉及事态的一部分，而在那个阶段，两人「讲一半、唔讲一半」，使梁振英十分被动。这一场互动，林郑月娥或许没有机心，曾俊华的做法，则可视为梁、曾二人捉对厮杀的开端。

今次特首选举，很大可能出现梁振英与曾俊华对垒竞逐。涉及特首与财政司长两个重要职位，若两人相互敬重，外界观感或会认为无损管治；若两人未正式参选已经暗地里较劲，一旦选战全面铺开，战况难以想像。目前的情况关乎政治伦理，又涉及施政管治，在相互未能做到完全人、事区分下，本届政府余下时日的管治是怎样一幅景象，值得关注。市民无缘参与特首选举，但是有权利要求选举做到不会影响管治质素和损害市民利益；就此，管治团队内有意参选的人须注意两种情况。

首先，有意参选人须顾及管治团队整体观瞻，勿再相互攻击，而一日留在政府，都要在职责范围内竭尽所能，为市民服务。市民要的是具体举措应对社会、民生之需，而非那些使人烦厌的口水仗。其次，目前的混沌状况，很大程度与有意参选人犹豫不决有关，选举语言与具体行使职权应该是两回事，但是在职而涉及选举操作，从身分到言行都乱套了，这样对有意参选人或许得益，对整体社会则绝无好处。因此，有意参选人应该尽快决定，以清晰的身分进行竞选活动，就正如现在的胡国兴，他的言行都是为了选举，市民不会误解。就特首选举，负责任的人都应该尽快名正言顺参选，不再拖泥带水。

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