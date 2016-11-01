港报社评：轮候公屋一再延时，踢走富户无补于事--信报11月1日

公屋轮候册逼近三十万大关，一般申请人平均轮候时间超过四年，惟叹望穿秋水。房委会资助房屋小组委员会主席黄远辉日前表示，公屋轮候时间一再延长，而富户可透过绿表申请居屋或绿置居，认为现在是成熟时机令公屋政策更公平。所谓更公平，具体做法是「踢走公屋富户」，腾出单位让其他有需要人士尽快上楼。

房委会资助房屋小组昨日开会，其中一项讨论重点是收紧富户政策。房委会建议向公屋富户使出三道「逐客令」，第一道是要求在港拥有私人物业的租户，不论资产或入息水平，均要交还公屋；第二道要求家庭入息超出入息限额三倍的家庭，即时申报资产，如资产水平超过富户政策限额，亦须迁出公屋；第三道是更改「双轨制」，由现时家庭入息超额三倍及同时拥有资产超额八十四倍，才须于十二个月内迁出公屋，转为「单轨制」，只要入息超额五倍或者拥资产超额一百倍，便须搬离公屋。据估计，数百富户将受影响。

按房委会数据，截至今年六月底约有二万六千个富户，占公屋户百分之四，当中二万二千八百户须缴交倍半净租金，三千一百户缴交双倍租金，余下六十户缴交市值租金，每年房委会平均从富户收回二百三十个单位。

理论上而言，踢走公屋富户确是公平的做法，但公平不代表公义，因为在如今楼价与租金节节上升的客观环境之下，被踢走的富户有能力解决居住问题吗？没错，富户可透过绿表申请购买居屋，然而居屋价格是与私楼挂鈎的，水涨自然船高，购买居屋不见得是容易的事。至于私楼租金，即使中产阶级也吃不消，相信公屋富户也大多难以负担。

差饷物业估价署最新报告显示，截至今年九月，私人住宅售价指数按月再升百分之二点八，连升六个月，今年累积升幅约百分之三点七。租金亦连升五个月，九月私人住宅租金指数按月升接近百分之一。

除此之外，金融管理局昨日公布负资产住宅按揭贷款的最新调查结果，负资产宗数由二○一六年第二季的一千三百零七宗，降至第三季的六十九宗。负资产住宅按揭贷款所涉及的金额由六月底的四十四亿五千二百万元，减少至九月底的二亿八千二百万元。负资产宗数和涉及金额剧减，最主要的原因当然是楼价重拾升轨。

楼价升完又升，租金居高不下，公屋富户除非拥有私人物业，否则被踢走，恐怕对他们来说变成两头不到岸。更何况，即使逐客令严格执行，腾空的公屋单位才几百个而已，在逼近三十万大关的公屋轮候册面前，根本是杯水车薪。由此可见，踢走公屋富户完全无法解决房屋问题，惟有大量增建公屋方为对症下药。

很不幸，黄远辉昨日会后透露，最新数字显示轮候公屋的时间平均是四年半，比六月时的四点一年进一步延长，未来一段时间仍会偏离轮候三年的既定目标，待二○二○年后才会慢慢改善。

据了解，很大机会寻求连任的特首梁振英于下月出版的《紫荆杂志》撰文，以三千多字罗列任内措施初见成效，强调迎难而上，土地房屋问题占最大篇幅。梁振英声称以「重中之重」的态度来处理土地房屋问题，可是在其四年任内，轮候公屋的平均时间增加至四年半，该算不上是具备足够说服力的功绩吧。

土地房屋问题仍然非常严峻，踢走公屋富户对房屋流转无甚帮助，下任特首不管是谁，第一要务始终是摆平各方及相关持份者的矛盾，更有效更合理地加速觅地建屋，元朗横洲之类的计划不能轻言缩水。

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