港报社评：香港对内地价值，量降质未降--经济日报11月1日

有智库组织指香港对内地重要性大降。从量如经济产值来看，此无可置疑，惟从质方面对国家经济发展的作用，则本港地位仍无可取替。但香港亦要有危机感，从中港合作中寻出路。

香港团结基金发表研究报告指，香港与内地的经济生产总值（GDP）比例，由1994年的24%降至2015年的3%；且在中国晋身全球最大贸易国下，香港占内地对外贸易比重大减，显示港对内地重要性已大不如前。

从量即GDP来看，上述结论无可置疑。然而，换一个质的角度，以香港对内地经济不同发展阶段的独特角色而言，香港此国际城市对中国仍然重要。

中国刚改革开放时，香港为内地引入境外资金、发展制造业、寻找海外市场，现时此角色确已早退色；惟中国现时要经济转型升级、力促服务业发展、一带一路、企业、资金、人民币、金融要走出去或与国际接轨，提升国际影响力，香港角色仍独一无二。

就以金融为例，香港是内地与国际接轨的关键平台，起着防火墙及试验场的作用。如今年9月中，中央为击退炒家利用人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）前夕冲击人民币，在港挟高离岸人民币拆息，增加炒家成本，内地在岸拆息则保住变动不大，成功稳住人民币滙价。此即隔阻了挟息对内地金融的冲击，又让中央累积了管理外滙市场的实战经验。

又例如，沪港通与快将开通的深港通，既连通了境内外股市，变相让内地股市国际化，又因是封闭管道，能管控资金流动，防范走资风险。中央正筹备将此复制，沪伦通是首个扩延目标。

故此，香港不必妄自菲薄，香港与内地仍是互惠互利，共荣共进的好伙伴。但香港亦要有危机感，一方面，香港迈入低增长年代，经济发展进入瓶颈，香港经济要提升现有引擎、建立新引擎，都要把握国家发展的机遇，如人民币国际化、十三五规划等。另一方面，内地继续改革开放，包括金融业与资本帐，上海亦正大步国际化，香港的窗口时间有限，不把握时机便会失诸交臂。

时间不等人，港迟疑不决或蹉跎于内耗，既解决不了经济困局又错失时机，港府与各界需加快脚步，惟要防个中引起的中港矛盾，做好沟通与缓冲，如此才最有利港，有利国家。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘