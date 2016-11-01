《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--上市银行三季报数据显示，银行的“赚钱”方式正在悄然转变--部分银行的应收款项类投资规模已经超过贷款，正成为银行资产规模扩张和利息收入的重要来源。专家指出，那是因为在资金利率下行情况下，类信贷资产受利率的影响，要比信贷、债券等标准化资产小，因此综合收益率相对更高。
**证券时报**
--宝武钢铁人事安排于尘埃落定，原武钢集团董事长马国强履新宝武钢铁董事长，原宝钢集团总经理陈德荣履新宝武钢铁总经理。而另外一个关键人物--原宝钢集团董事长徐乐江，意外未能进入宝武钢铁核心管理团队，去向尚不明确。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。