《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

--上市银行三季报数据显示，银行的“赚钱”方式正在悄然转变--部分银行的应收款项类投资规模已经超过贷款，正成为银行资产规模扩张和利息收入的重要来源。专家指出，那是因为在资金利率下行情况下，类信贷资产受利率的影响，要比信贷、债券等标准化资产小，因此综合收益率相对更高。