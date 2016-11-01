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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

**上海证券报**

--上市银行三季报数据显示，银行的“赚钱”方式正在悄然转变--部分银行的应收款项类投资规模已经超过贷款，正成为银行资产规模扩张和利息收入的重要来源。专家指出，那是因为在资金利率下行情况下，类信贷资产受利率的影响，要比信贷、债券等标准化资产小，因此综合收益率相对更高。

**证券时报**

--宝武钢铁人事安排于尘埃落定，原武钢集团董事长马国强履新宝武钢铁董事长，原宝钢集团总经理陈德荣履新宝武钢铁总经理。而另外一个关键人物--原宝钢集团董事长徐乐江，意外未能进入宝武钢铁核心管理团队，去向尚不明确。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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