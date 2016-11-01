中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.16

路透上海11月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.07%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.43，BIS篮子指数微跌至94.91 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.72%，SDR篮子指数跌3.45%，BIS指数跌6.69% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.7734 -93 欧元 7.428 14 日圆 6.462 11 港元 0.8734 -11.8 英镑 8.2853 -352 澳元 5.1474 -101 新西兰元 4.8442 -38 新加坡元 4.868 -47 瑞郎 6.8481 14 加元 5.0465 -43 林吉特 0.6173 -15.4 卢布 9.3564 415 泰铢 5.1675 -67 CFETS周二公布的10月末（10月31日）CFETS人民币汇率指数为94.22，较上月末升值0.1 6%。参考BIS货币篮子、SDR货币篮子的汇率指数分别为，95.07和95.52，较上月末分别升值 0.34%和升值0.49%。 为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，CFETS分别按周和按月公布人 民币有效汇率。CFETS自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增 人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.94，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报94.86，较上日微 跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.87，较上日微跌0.03%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.79，较上日微跌0.05%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)