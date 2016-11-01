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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 09:21 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.16

路透上海11月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.07%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.43，BIS篮子指数微跌至94.91
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.72%，SDR篮子指数跌3.45%，BIS指数跌6.69%
。    
 CFETS篮子货币              今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬
                                        点数
 人民币                         6.7734                       -93
 欧元                            7.428                        14
 日圆                            6.462                        11
 港元                           0.8734                     -11.8
 英镑                           8.2853                      -352
 澳元                           5.1474                      -101
 新西兰元                       4.8442                       -38
 新加坡元                        4.868                       -47
 瑞郎                           6.8481                        14
 加元                           5.0465                       -43
 林吉特                         0.6173                     -15.4
 卢布                           9.3564                       415
 泰铢                           5.1675                       -67
    CFETS周二公布的10月末（10月31日）CFETS人民币汇率指数为94.22，较上月末升值0.1
6%。参考BIS货币篮子、SDR货币篮子的汇率指数分别为，95.07和95.52，较上月末分别升值
0.34%和升值0.49%。

    为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，CFETS分别按周和按月公布人
民币有效汇率。CFETS自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增
人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.94，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报94.86，较上日微
跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.87，较上日微跌0.03%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.79，较上日微跌0.05%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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